У бета-версії iOS 15.2 вже з'явилася можливість залишити доступ до особистих даних п'яти "спадкоємцям".

Apple запустила нову функцію для iPhone. У бета-версії операційної системи iOS 15.2 вже з'явилася можливість передавати свої особисті дані в iCloud "у спадок". Тепер власник iPhone зможе обирати до п'яти осіб, які отримають доступ до його iCloud в разі, якщо він помре.

Про нову функцію від Apple повідомляє The Verge.

Відзначається, що поки функцію Digital Legacy можуть випробувати власники iPhone, які оновили свої гаджети до бета-версії iOS 15.2. Однак незабаром можливість передавати iCloud "у спадок" буде доступна в повноцінному оновленні ОС.

Функція була створена після скарг родичів померлих власників iPhone. Вся річ у тому, що інформація про померлу людину, у якої був iCloud, згідно з угодою користувача, все одно була конфіденційною. Родичам доводилося надавати свідоцтво про смерть людини й постанову суду, але навіть в такому випадку Apple не завжди надавала їм доступ до даних загиблого.

Читайте такожПерший комп'ютер Apple продали на аукціоні (фото)Тепер же власник iPhone зможе самостійно вибирати п'ять осіб, які отримають доступ до його особистої інформації. Після смерті користувача родичі, що потрапили в список "спадкоємців", зможуть без проблем відкрити iCloud померлого. Також повідомляється, що вже скоро подібна функція буде доступна і для всіх власників Mac.

Як залишити iCloud "у спадок":

На пристрої iOS потрібно вибрати пункт "Налаштування". Потім потрібно перейти в розділ "Пароль і безпека".

На пристрої Mac знадобиться відкрити "Системні налаштування", після чого перейти в Налаштування Apple ID і вибрати пункт "Пароль і безпека".

У розділі "Застарілий контакт" з'являться інструкції по додаванню контакту, який "успадкує" доступ до даних.

Якщо ж у користувача є "Сімейний доступ", він зможе вибрати члена сім'ї зі списку або ж додати когось за адресою електронної пошти або номером телефону.

Людина, якій відкриють доступ до даних "у спадок", отримає повідомлення з ключем доступу в повідомленнях. Якщо "спадкоємець" погоджується з пропозицією і підтверджує своє бажання отримати доступ до iCloud в разі смерті людини, копія ключа доступу автоматично зберігається в Налаштуваннях Apple ID.

Цей ключ доступу знадобиться для входу в обліковий запис померлого.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Apple ускладнила заміну дисплея iPhone 13. Тепер екран практично неможливо відремонтувати в "кустарних" умовах.

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Автор: Поліна Кузенко