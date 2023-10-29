Також США звинувачують ХАМАС у тому, що він не випускає американських громадян та інших іноземців з Гази, у той час, як Ізраїль посилює наступ.

Ризик того, що арабо-ізраїльський конфлікт може перерости у ширший регіональний, є "реальним".

Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван. "Президент був дуже відвертим щодо цього: якщо американські війська будуть атаковані Іраном та його поплічниками, ми відповімо... і я думаю, що іранці зрозуміли наше повідомлення", - сказав він у відповідь на птання про те, що буде, якщо підтримувані Іраном угруповання продовжать спроби нападів на сили США в регіоні, передає Голос Америки.

"Ми вживаємо всіх заходів для захисту і підвищення пильності і, а також працюємо з іншими країнами в регіоні, щоб спробувати утримати конфлікт, який відбувається в Ізраїлі та Газі, від переростання в регіональний конфлікт. Ризик реальний, тому пильність висока, і кроки, які ми вживаємо, щоб стримати і запобігти цьому, є серйозними, систематичними та постійними", - пояснив Салліван.

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Крім цього, Салліван заявив, що звільнення американських, ізраїльських та інших заручників у Газі є пріоритетом для Білого дому на тлі розширення наземних операцій Ізраїлю проти ХАМАСу.

"Ми готові підтримувати гуманітарні паузи, щоб заручники могли безпечно вийти. І ми продовжуватимемо працювати над цим щодня, тому що президент не має більшого пріоритету, ніж повернення американських громадян", – сказав Салліван.

При цьому посадовець зазначив, що США звинувачують ХАМАС у тому, що він не випускає американських громадян та інших іноземців з Гази, у той час, як Ізраїль посилює наступ.

"Єгиптяни готові дозволити американським громадянам та іноземцям пройти через пункт пропуску Рафах до Єгипту. Ізраїль не має заперечень. ХАМАС перешкоджає їхньому від'їзду та висуває низку вимог. Я не можу публічно розповідати про ці вимоги, але це предмет дискусій на переговорах, які тривають", - деталізував Салліван.

Ситуація в секторі Гази

У секторі Гази перебуває близько 600 американських громадян, які, не мають можливості вибратися звідти.

Міністерство охорони здоров'я Гази, яким керують бойовики ХАМАС, повідомило, що з початку ізраїльського наступу у Газі загинули понад 8 тис. людей. За даними ізраїльського уряду, під час нападу ХАМАСу на Ізраїль було вбито понад 1400 людей, у тому числі щонайменше 310 солдатів.

Два дні тому Ізраїль почав розширену наземну операцію в секторі Гази.

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