Іранський лідер натякнув, що дії ЦАХАЛ можуть "змусити всіх вжити заходів".

Президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив, що Ізраїль "перейшов червоні лінії" своїми діями у відповідь на напад ХАМАС.

Як заявив Раїсі у Twitter, що Ізраїль може "змусити всіх вжити заходів".

"Вашингтон просить нас нічого не робити, але вони самі надають широкомасштабну підтримку Ізраїлю. США надіслали повідомлення Осі опору, але отримали чітку відповідь на полі бою", - заявив Раїсі.

Відео дня

"Вісь опору" - це сили на Близькому Сході, які підтримує Іран. Зокрема, йдеться про ХАМАС та "Хезболлу".

Війна Ізраїлю та ХАМАС - що відбувається зараз

26 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила цілеспрямований рейд у північній частині регіону, застосувавши танки. 27 жовтня ЦАХАЛ зайшла в сектор Гази, застосувавши сили піхоти, бойову техніку, БПЛА та авіацію.

Ізраїль влаштував блекаут в секторі Гази, позбавивши регіон доступу до електрики, Інтернету та мобільного зв'язку.

Відомо, що Ізраїль ухвалив рішення про розширення наземної операції. Водночас влада Ізраїлю стверджує, що поки не розпочинає офіційне наземне вторгнення, а тільки проводить зачистку перед ним.

Сьогодні стало відомо, що Ізраїль розширює наземну операцію в секторі Гази та повторно закликає цивільне населення евакуюватися з північної частини анклаву на південь.

Вас також можуть зацікавити новини: