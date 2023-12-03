Там висловили переконання, що Ізраїль з'ясує, чи був провал у діяльності його розвідки.

Американські розвідники не знали про плани ХАМАСу атакувати Ізраїль попри повідомлення у медіа, що Тель-Авів міг знати про наміри бойовиків.

Так представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі прокоментував в ефірі NBC News повідомлення в ЗМІ про те, що ізраїльські посадовці отримали доступ до планів ХАМАСу про напад 7 жовтня більш ніж за рік до того, як це сталося.

"Розвідувальна спільнота вказала, що вони не мали доступу до цього. Наразі немає жодних ознак того, що вони мали будь-який доступ до цього раніше", - сказав Кірбі.

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Відповідаючи на запитання, чи було це провалом з боку ізраїльської та американської розвідок, Кірбі сказав: "Я думаю, що для Ізраїлю буде час і місце для виконання такої розслідувальної роботи".

"Я маю на увазі, що (ізраїльський) прем'єр-міністр Нетаньягу вже досить відверто говорив про це і називав це провалом з їхнього боку, – сказав він. - Однак зараз необхідно зосередитися на тому, щоб переконатися, що вони можуть усунути цю справді геноцидну загрозу ізраїльському народу".

Арабо-ізраїльський конфлікт: новини

Після чотириденного припинення вогню для обміну полоненими й провалу переговорів між сторонами про його продовження, Ізраїль відновив операцію проти ХАМАСу.

Внаслідок атаки бойовиків проти ізраїльтян 7 жовтня загинули понад 1200 людей, понад 200 були викрадені, й близько 140 осіб все ще перебувають у полоні.

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