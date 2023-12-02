Відповідну вказівку розвідники отримали від прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху.

Ізраїльські розвідники отримали наказ повертатися з Катару після того, як переговори про припинення вогню зайшли в глухий кут.

Глава "Моссаду" Давид Барнеа "наказав команді в Досі повернутися в Ізраїль", отримавши відповідну вказівку від прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, передає Бі-бі-сі.

"Терористична організація ХАМАС не виконала свою частину угоди, яка включала звільнення всіх жінок і дітей відповідно до списку, який був наданий ХАМАСу і схвалений ним", - йдеться в заяві "Моссаду".

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Роль Катару в переговорах Ізраїлю і Хамасу

Катар виступає посередником на переговорах між ХАМАСом та Ізраїлем з початку війни. Він відігравав ключову роль в організації та продовженні недавнього тимчасового припинення вогню та звільнення заручників.

Зокрема, в кінці листопада Ізраїль і ХАМАС уклали угоду про тимчасове припинення вогню. Базова угода передбачала 4 дні тиші з обох сторін, звільнення близько 50 ізраїльських заручників у чотири етапи в обмін на звільнення з ізраїльських в'язниць близько 150 палестинців. В обох випадках йшлося про звільнення жінок та дітей, але ХАМАС звільнив з полону і кількох чоловіків - громадян Таїланду, Філіппін і РФ.

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