Частина будівель пошкоджена на військовій базі Парчин, де Іран, ймовірно, проводив випробування вибухових речовин для ядерної зброї.

Ізраїль завдав удару по території Ірану, внаслідок чого було пошкоджено об'єкти на двох секретних військових базах на південному сході від Тегерана. Про це свідчать супутникові знімки, які проаналізувало видання Associated Press. Так, згідно аналізу, деякі будівлі пошкоджено на військовій базі Парчин, де Іран, ймовірно, раніше проводив випробування вибухових речовин для ядерної зброї.

Аналітик Девід Олбрайт додав, що у Парчині пошкоджено будівлю Талеган-2, яку іранці використовували для випробувань у рамках ядерної програми, передає Reuters.

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Руйнування також зафіксовані на військовій базі Ходжир, де, за оцінками аналітиків, можуть бути підземні тунелі та місця для виробництва ракет.

Іранська влада не визнала пошкоджень на базах. Водночас вона підтвердила, що внаслідок атаки загинули четверо солдатів, які працювали з системами ППО.

При цьому, за даними джерел видання The New York Times, внаслідок атак Ізраїлю на Іран були знищені системи протиповітряної оборони, які захищали важливі нафтопереробні та хімічні заводи, а також велике газове родовище і порт на півдні країни.

Ізраїль ударив по Ірану 26 жовтня

У ніч на 26 жовтня ЦАХАЛ атакував Іран у відповідь на масштабний ракетний обстріл 1 жовтня. Вибухи пролунали у Тегерані і Караджі.

Зранку 27 жовтня ЦАХАЛ повідомив про закінчення ударів по військових об'єктах в Ірані.

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