Відновлення пошкоджених внаслідок атаки змішувачів може зайняти щонайменше рік.

Удар Ізраїлю по Ірану знищив критично важливий компонент іранської програми з розробки балістичних ракет. Про це повідомляє Axios із посиланням на три високопоставлені ізраїльські джерела.

За словами співрозмовників, знищення обладнання завдає серйозної шкоди здатності Ірану відновити свій ракетний арсенал і може утримати Іран від подальших масованих ракетних ударів по Ізраїлю.

Ізраїль завдав удару по 12 "планетарних змішувачах", які використовуються для виробництва твердого палива для балістичних ракет дальнього радіусу дії, які складають основну частину ракетного арсеналу Ірану.

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Яке заявив високопоставлений американський чиновник, цей удар дійсно підриває можливості Ірану з виробництва ракет. Відновлення пошкоджених змішувачів може зайняти щонайменше рік. Відтак, поки що Іран не зможе виробляти нові балістичні ракети.

Іранські військові заявили, що Ізраїль атакував об'єкти з повітряного простору Іраку. Кілька радіолокаційних систем зазнали обмежених пошкоджень, які зараз перебувають у процесі ремонту, але про пошкодження заводів з виробництва ракет або безпілотників не згадали.

Іранські ракети на війні проти України

Деякий час тому ЄС отримав дані про те, що Іран надав РФ балістичні ракети і заявили, що це означатиме "суттєву матеріальну ескалацію підтримки Іраном незаконної агресивної війни Росії проти України".

Пізніше Пентагон уточнив, які саме ракети Іран передав росіянам. Там зазначили, що це балістичні ракети малої дальності Fath 360.

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