Ізраїль вдарив по центру Бейрута: є жертви

Ліванська влада повідомила про щонайменше шістьох загиблих внаслідок атаки.

Вранці 3 жовтня Ізраїль завдав удару по центру Бейрута. Влада Лівану повідомляє про загибель щонайменше шістьох людей, пише Reuters.

Ізраїльські військові заявили, що завдали точного авіаудару по столиці Лівану. Ціллю була будівля в центральному районі Бейрута, неподалік від парламенту та уряду.

Внаслідок атаки щонайменше шестеро людей загинули, ще семеро дістали поранення.

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Крім того, три ракети влучили в передмістя Дахія, де минулого тижня було ліквідовано ватажка "Хезболли" Хасана Насраллу.

Натомість "Хезболла" заявила, що вступила в бій з ізраїльськими військами на території Лівану й нібито знищила три танки ЦАХАЛу поблизу прикордонного міста Марун-ель-Рас.

Загострення на Близькому Сході

Раніше західні ЗМІ повідомили, що Ізраїль розповів Сполученим Штатам Америки про намір зайти на територію Лівану, щоб зачистити інфраструктуру "Хезболли" на прикордонні.

Ввечері стало відомо, що Ізраїль почав масований артобстріл одного з прикордонних населених пунктів. Також ЦАХАЛ закликав евакуюватися людей, які знаходяться біля низки будівель у Дахії.

Згодом Армія оборони Ізраїлю заявила про проведення наземних рейдів проти об'єктів "Хезболли" на півдні Лівану.

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