Салліван зазначив, що США крім іншого працюють над звільненням кількох сотень американських громадян, які хочуть покинути сектор Гази.

Вашингтон веде "відверті, прямі" переговори з Ізраїлем на тлі зростаючого обурення з приводу Ізраїльських бомбардувань Гази.

Про це повідомив радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван, передає Голос Америки. "Ми не схвалюємо вбивства невинних людей, будь то палестинці, ізраїльтяни або інші", – підкреслив Салліван.

Він деталізував, що Вашингтон і Тель-Авів обговорюють складні питання, серед яких гуманітарна допомога, необхідність розрізняти терористів і невинних мирних жителів, і те, як Ізраїль планує проведення військової операції.

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"Ми говоримо відверто, ділимося поглядами, не приховуючи їх, і будемо продовжувати це робити, – підкреслив Салліван. - Ми публічно заявляємо, що США готові чітко викласти пропозиції і принципи, включаючи безумовну цінність невинного людського життя. А потім ми продовжимо консультувати Ізраїль в приватному порядку".

Крім того, Салліван зазначив, що переговори про звільнення заручників "тривають", і США щогодини контактують з Ізраїлем і регіональними партнерами, щоб домогтися їх звільнення. "Це повинно залишатися першорядним пріоритетом", - прокоментував Салліван, передає Times of Israel.

"Це емоційно тисне на нас, але ми намагаємось залишатися максимально зосередженими у досягненні мети - повернути людей додому", - сказав він.

Салліван зазначив, що США крім іншого працюють над звільненням кількох сотень американських громадян, які хочуть покинути сектор Гази.

Також чиновник анонсував, що сьогодні президент США Джо Байден знову поговорить з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху для того, щоб донести ЦАХАЛу необхідність провести відмінність між терористами і палестинськими громадянами під час війни.

"У цьому конфлікті загинули тисячі палестинських мирних жителів, і це абсолютна трагедія. Ці люди не заслуговували смерті. Ці люди заслуговують жити в мирі, безпеці і гідності", - висловив думку Салліван.

Арабо-ізраїльський конфлікт

7 жовтня бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. З тих пір ситуація тільки загострюється. Ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху оголосив початок другого етапу тритижневої війни, який передбачає розширення наземної операції в Газі і масивні повітряні удари по об'єктах ХАМАС.

За даними медичних служб сектора Гази, населення якого становить 2,3 млн осіб, в ході ізраїльської спецоперації зі знищення бойовиків ХАМАС,загинули 8005 палестинців, серед яких 3324 неповнолітніх.

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