Цивільне населення закликають негайно евакуюватися у безпечні райони на півдні анклаву.

Ізраїль розширює наземну операцію в секторі Гази та повторно закликає цивільне населення евакуюватися з північної частини анклаву на південь.

Як заявив речник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніель Хагарі у відеозверненні, ізраїльська армія "переходить до наступної фази" війни з палестинським терористичним угрупованням ХАМАС у Газі та "розширює свою діяльність".

"Цивільне населення на півночі Гази, у місті Газа, має тимчасово переїхати на південь від Ваді-Газа в безпечнішу зону, де вони зможуть отримувати воду, їжу та ліки", - каже Хагарі.

Він додає, що завтра "гуманітарні зусилля в секторі Газа, очолювані Єгиптом і Сполученими Штатами, розширяться".

"Ізраїль перебуває у війні, яку він не починав і якої не хотів", - каже Хагарі, додаючи, що Ізраїль бореться "з ХАМАСом, а не з народом Гази".

"ХАМАС використовує жителів Гази як живий щит. ХАМАС діяв усередині та поруч з цивільними будівлями саме тому, що вони знали, що ЦАХАЛ розрізняє терористів і цивільних", – каже він.

Як пише The Times of Israel, армія оборони Ізраїлю збільшила кількість військ у секторі Газм в рамках розширеної операції. Сили також діють глибше в анклаві, ніж з початку війни.

Війна Ізраїлю та ХАМАС

7 жовтня бойовики палестинського терористичного угруповання ХАМАС завдали масованого удару по ізраїльській території. У відповідь на атаку Ізраїль посилив удари по контрольованому бойовиками сектору Гази. Ізраїль оголосив метою повне знищення ХАМАС.

Упродовж останніх тижнів не вщухають розмови про можливе наземне вторгнення Ізраїлю в сектор Гази.

26 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила цілеспрямований рейд у північній частині регіону, застосувавши танки. 27 жовтня ЦАХАЛ зайшла в сектор Гази, застосувавши сили піхоти, бойову техніку, БПЛА та авіацію.

Ізраїль влаштував блекаут в секторі Гази, позбавивши регіон доступу до електрики, Інтернету та мобільного зв'язку.

Відомо, що Ізраїль ухвалив рішення про розширення наземної операції. Водночас влада Ізраїлю стверджує, що поки не розпочинає офіційне наземне вторгнення, а тільки проводить зачистку перед ним.

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