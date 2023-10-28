У секторі Гази немає світла. Інтернет та мобільний зв'язок були відключені більш ніж на 12 годин.

Ізраїль повідомляє про прогрес у війні проти ХАМАС, заявляючи про те, що в секторі Гази відключено електрику і практично немає зв'язку.

Як повідомляє Reuters, Ізраїль розширив повітряні та наземні операції та повідомив про початок давно обіцяного наземного наступу проти бойовиків ХАМАС, які контролюють палестинський анклав.

28 жовтня Ізраїль заявив, що його війська, відправлені ввечері 27 жовтня, все ще перебувають у бойових діях, не вдаючись у подробиці. Раніше країна здійснювала лише короткі вилазки в Газу протягом трьох тижнів бомбардувань.

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"Війська все ще перебувають у бойових діях і продовжують війну", — заявив контр-адмірал Деніел Хагарі на брифінгу.

У секторі Гази майже повністю зник зв'язок. Інтернет та мобільний зв'язок були відключені більш ніж на 12 годин. Палестинський Червоний Півмісяць заявив, що Ізраїль відключив зв'язок.

Хагарі також заявив, що Ізраїль дозволить вантажівкам з їжею, водою та медикаментами в'їхати в сектор Гази в суботу, вказуючи на те, що бомбардування можуть призупинитися, принаймні, в районі кордону з Єгиптом, куди прибуває невелика кількість допомоги.

Агентства з надання допомоги заявили, що в секторі Гази, 2,3 мільйона осіб, які перебувають під повною ізраїльською блокадою, розгортається гуманітарна катастрофа. Органи охорони здоров'я в анклаві, керованому Хамасом, заявили, що з початку ізраїльських бомбардувань було вбито понад 7000 палестинців.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що відключення електроенергії не дає машинам швидкої допомоги дістатися до поранених в секторі Гази.

"Евакуація пацієнтів за таких обставин неможлива, як і пошук безпечного притулку", - заявив він на X.

Він, Червоний Півмісяць та дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) заявили, що не змогли зв'язатися зі своїм персоналом та об'єктами.

Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі не коментував розширену наземну операцію. Однак він сказав, що Вашингтон підтримує право Ізраїлю на самооборону, і додав: "Ми не проводимо для Ізраїлю червоних ліній".

Він сказав, що США підтримують паузу у військовій діяльності Ізраїлю в Газі, щоб доставити гуманітарну допомогу, пальне та електрику цивільному населенню.

Він також сказав, що у випадку, якщо для виведення понад 200 заручників, викрадених ХАМАСом з Гази, потрібна локальна тимчасова пауза, США підтримають це.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС

28 жовтня 2023 року повідомлялося про те, що ЦАХАЛ вразив 150 підземних об'єктів ХАМАС, ізраїльські танки залишаються в секторі Гази.

Ізраїль відкинув "мерзенний" заклик Генасамблеї ООН щодо припинення вогню в Газі. Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан після прийняття резолюції заявив, що ООН втратила свою легітимність і вважала за краще підтримувати "нацистських терористів".

28 жовтня 2023 року стало відомо про те, що у наземній операції Ізраїлю в секторі Гази беруть участь 5000 солдатів США. Ізраїльська армія зробила спробу увійти в сектор Гази з кількох районів, включаючи Бурейдж, Бейт-Ханун, Бейт-Лахію і на північ від Хана Юніс.

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