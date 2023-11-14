Там заявили, що ізраїльська влада повинна відповісти за злочини в секторі Гази.

Влада Туреччини подала позов проти прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в Міжнародний кримінальний суд (МКС).

Турецька сторона звинуватила Нетаньяху в "геноциді" в секторі Гази. Про це повідомили адвокати правлячої Партії справедливості і розвитку. За даними турецьких ЗМІ, позов до МКС подав екс-парламентар Метін Кюлюнк. Політик заявив, що все вчинене Нетаньяху є злочином проти людяності, тому його слід судити за геноцид і як вбивцю.

"Ми подали заяву про геноцид в секторі Гази, здійсненому ізраїльським Гітлером Нетаньяху, для відправки в прокуратуру Міжнародного кримінального суду", - заявив Кюлюнк.

Турецький політик висловив переконання, що за злочини, які сталися в секторі Гази, Нетаньяху повинен постати перед МКС.

Кюлюнк висловив упевненість, що Міністерство юстиції Туреччини зробить все необхідне із заявою, яка налічує 23 сторінки. Він додав, що Анкара не буде мовчати і вимагатиме дотримання прав пригнобленого народу сектора Гази.

Загострення відносин Туреччини та Ізраїлю

28 жовтня глава МЗС Ізраїлю Елі Коен повідомив, що Єрусалим відкликає всіх дипломатів для перегляду відносин з Туреччиною. Таким чином Ізраїль відреагував на погрозу турецького лідера Реджепа Тайіпа Ердогана почати релігійну війну із Заходом у зв'язку з "різаниною" в секторі Гази. Зокрема, Ердоган назвав Ізраїль "пішаком" в регіоні і вказав, що Туреччина може "нагрянути" на Захід, щоб помститися за дітовбивство в Газі.

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