США, Ізраїль і Катар обговорюють план, в рамках якого ХАМАС звільняє 10-15 заручників.

Президент США Джозеф Байден у розмові з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, яка відбулася 6 жовтня, закликав до триденного припинення вогню в Газі, щоб звільнити частину заручників, яких утримує ХАМАС. Про це пише Axios з посиланням на неназваних американських та ізраїльських чиновників.

За даними видання, США, Ізраїль і Катар обговорюють план, в рамках якого ХАМАС звільняє 10-15 заручників і використовує триденну паузу, щоб скласти точний список людей, які були захоплені 7 жовтня.

Нетаньяху, повідомили співрозмовники Axios, заявив Байдену, що виступає проти такого варіанту, оскільки не вірить ХАМАС і вважає, що бойовики не виконають свою частину угоди.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що розгляне можливість "невеликих тактичних пауз" у бойових діях, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги або вихід заручників з сектора Газа. При цьому він знову відхилив заклики до повного припинення вогню.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я закликала ХАМАС надати докази життя заручників, яких він утримує в секторі Газа, і звільнити їх усіх за станом здоров'я.

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