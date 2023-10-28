Ізраїль продовжує операцію в Секторі Гази / колаж УНІАН, скріншот відео IDF

В результаті нічних авіаударів Армії оборони Ізраїлю по Сектору Гази були уражені 150 підземних об'єктів, що належать терористичному угрупованню ХАМАС. Також в результаті ударів було вбито кілька бойовиків, повідомили в Цахалі.

"За ніч винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по 150 підземних об'єктах на півночі сектора Гази, включаючи терористичні тунелі, підземні бойові приміщення і додаткову підземну інфраструктуру. Крім того, було вбито кілька терористів ХАМАС", - сказано в повідомленні.

Ізраїльська армія також опублікувала відео нічних ударів по підземних цілях угруповання ХАМАС.

Крім цього, в ході нічної наземної операції Армії оборони Ізраїлю в секторі Гази відбулася низка зіткнень із бойовиками ХАМАС, пише The Times of Israel.

Ізраїльські військові відзначають, що в ході рейду їм вдалося вбити кількох бойовиків ХАМАС, а також знищити інфраструктуру, що належить терористичному угрупованню.

"Піхота ЦАХАЛу, бойові інженерні війська і танки в цю годину все ще залишаються в секторі Гази, оскільки наземна операція триває. ЦАХАЛ охарактеризував цей рейд як "розширену наземну діяльність", а не як повномасштабний наземний наступ", - пише видання.

Армія оборони Ізраїлю також опублікувала відео роботи сухопутних військ, в тому числі піхоти, інженерно-саперних військ і танків, що діють в Секторі Гази вночі та сьогодні вранці.

Зазначається, що ізраїльські сили все ще перебувають у Секторі Гази, діючи глибше на території, контрольованій ХАМАС, ніж попередні обмежені вторгнення.

Читайте також:
США намагаються умовити Ізраїль відмовитися від наземної операції в Газі на користь точкових ударів з повітря
США намагаються умовити Ізраїль відмовитися від наземної операції в Газі на користь "точкових" ударів з повітря
Купка головорізів: в Ізраїлі заявили про намір знищити всіх бойовиків ХАМАС
"Купка головорізів": в Ізраїлі заявили про намір знищити всіх бойовиків ХАМАС
Бойовики ХАМАС, які приїхали до Москви, поставили умову для звільнення заручників
Бойовики ХАМАС, які приїхали до Москви, поставили умову для звільнення заручників
Нетаньяху відмовився підписати план вторгнення в Газу, - NYT
Нетаньяху відмовився підписати план вторгнення в Газу, - NYT
Супутник показав, як виглядає сектор Гази після нових ударів ЦАХАЛ (фото)
Супутник показав, як виглядає сектор Гази після нових ударів ЦАХАЛ (фото)
ХАМАС = ІДІЛ: Ізраїль різко відповів Ердогану за підтримку бойовиків
"ХАМАС = ІДІЛ": Ізраїль різко відповів Ердогану за підтримку бойовиків

Війна в Ізраїлі 2023 - новини

Як повідомляв УНІАН, вночі 26 жовтня Армія оборони Ізраїлю здійснила цілеспрямований рейд у північній частині сектора Гази з використанням танків в рамках підготовки району до наступних етапів бойових дій. Після завершення операції війська залишили цей район.

Цього ж дня ізраїльські ВВС завдали нищівних ударів по тунелях терористів угруповання ХАМАС в секторі Гази, де ті зберігали свої ракети.

Наступної ночі, 27 жовтня, сили ЦАХАЛу знову зайшли в Сектор Гази. Були задіяні сили піхоти, бойова техніка разом із танками, БПЛА і вертольотами, які використовувалися для знищення об'єктів ХАМАС.

В цей же день стало відомо, що Ізраїль прийняв рішення про розширення наземної операції у Секторі Гази, посиливши паралельно атаки на цей район. Однак, це розширення не є офіційним наземним вторгненням, про який говорилося останні пару тижнів. Ізраїльська армія проводить зачистку і дії, щоб створити кращі умови для оптимальних оперативних умов на місцях.

Вас також можуть зацікавити новини: