В ході нічної наземної операції Армії оборони Ізраїлю в Секторі Гази відбулася низка зіткнень з бойовиками ХАМАС.

В результаті нічних авіаударів Армії оборони Ізраїлю по Сектору Гази були уражені 150 підземних об'єктів, що належать терористичному угрупованню ХАМАС. Також в результаті ударів було вбито кілька бойовиків, повідомили в Цахалі.

"За ніч винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по 150 підземних об'єктах на півночі сектора Гази, включаючи терористичні тунелі, підземні бойові приміщення і додаткову підземну інфраструктуру. Крім того, було вбито кілька терористів ХАМАС", - сказано в повідомленні.

Ізраїльська армія також опублікувала відео нічних ударів по підземних цілях угруповання ХАМАС.

Крім цього, в ході нічної наземної операції Армії оборони Ізраїлю в секторі Гази відбулася низка зіткнень із бойовиками ХАМАС, пише The Times of Israel.

Ізраїльські військові відзначають, що в ході рейду їм вдалося вбити кількох бойовиків ХАМАС, а також знищити інфраструктуру, що належить терористичному угрупованню.

"Піхота ЦАХАЛу, бойові інженерні війська і танки в цю годину все ще залишаються в секторі Гази, оскільки наземна операція триває. ЦАХАЛ охарактеризував цей рейд як "розширену наземну діяльність", а не як повномасштабний наземний наступ", - пише видання.

Армія оборони Ізраїлю також опублікувала відео роботи сухопутних військ, в тому числі піхоти, інженерно-саперних військ і танків, що діють в Секторі Гази вночі та сьогодні вранці.

Зазначається, що ізраїльські сили все ще перебувають у Секторі Гази, діючи глибше на території, контрольованій ХАМАС, ніж попередні обмежені вторгнення.

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Як повідомляв УНІАН, вночі 26 жовтня Армія оборони Ізраїлю здійснила цілеспрямований рейд у північній частині сектора Гази з використанням танків в рамках підготовки району до наступних етапів бойових дій. Після завершення операції війська залишили цей район.

Цього ж дня ізраїльські ВВС завдали нищівних ударів по тунелях терористів угруповання ХАМАС в секторі Гази, де ті зберігали свої ракети.

Наступної ночі, 27 жовтня, сили ЦАХАЛу знову зайшли в Сектор Гази. Були задіяні сили піхоти, бойова техніка разом із танками, БПЛА і вертольотами, які використовувалися для знищення об'єктів ХАМАС.

В цей же день стало відомо, що Ізраїль прийняв рішення про розширення наземної операції у Секторі Гази, посиливши паралельно атаки на цей район. Однак, це розширення не є офіційним наземним вторгненням, про який говорилося останні пару тижнів. Ізраїльська армія проводить зачистку і дії, щоб створити кращі умови для оптимальних оперативних умов на місцях.

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