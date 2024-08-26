Дурова звинувачують у створенні організованої групи з метою вчинення злочинів, що караються позбавленням волі на строк не менше ніж п'ять років.

Павла Дурова затримали у Франції через відмову Telegram від співпраці з питань фінансових і кіберзлочинів, повідомляє Reuters із посиланням на джерело в місцевій поліції.

Видання повідомляє, що розслідування ведуть підрозділ кібержандармерії та національний підрозділ поліції Франції по боротьбі з шахрайством. А слідчий суддя спеціалізується на організованій злочинності. Прокуратура Парижа опублікувала звинувачення Павлу Дурову:

Співучасть в адмініструванні онлайн-платформи з метою здійснення незаконних транзакцій організованою групою.

Відмова надати за запитами уповноважених органів інформацію або документи, необхідні для здійснення і використання дозволеного законом прослуховування.

Співучасть у володінні зображенням неповнолітніх дітей порнографічного характеру.

Співучасть у розповсюдженні організованою злочинною групою зображень неповнолітніх дітей порнографічного характеру.

Співучасть у придбанні, перевезенні, зберіганні або передачі наркотиків.

Участь у пропозиції, передачі або наданні без поважних причин обладнання, інструменту, програми або даних, призначених для атаки на автоматизовані системи обробки даних.

Співучасть в організованому бандитському шахрайстві.

Надання криптологічних послуг, спрямованих на забезпечення функцій конфіденційності без відповідного декларування.

Надання засобів криптології, які не забезпечують виключно функції автентифікації або контролю цілісності, без попередньої заяви.

Засновник і керівник соцмережі Telegram перебуває під вартою, щодо нього триває розслідування.

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Арешт Дурова - деталі

В аеропорту Ле-Бурже, який розташований під Парижем, спецслужби Франції ввечері 24 серпня затримали Павла Дурова, коли він зійшов на злітно-посадкову смугу зі свого приватного літака.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що затримання Павла Дурова на території країни не є політичним рішенням.

"Я читаю неправдиву інформацію про Францію після арешту Павла Дурова. Франція як ніколи прихильна до свободи вираження думок і комунікації, інновацій та підприємництва. Так і буде", - написав він.

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