Рішення про арешт засновника Telegram не є політичним, наголосив лідер Франції.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що після арешту засновника месенджера Telegram Павла Дурова про французьку державу поширюється неправдива інформація.

Лідер французів у своєму акаунті X написав, що "Франція як ніколи прихильна до свободи слова і спілкування, інновацій і підприємництва, і залишатиметься такою". "У правовій державі в соціальних мережах, як і в реальному житті, свободи здійснюються в рамках, встановлених законом для захисту громадян і дотримання їхніх основних прав. Забезпечення дотримання закону покладено на суди, які мають повну незалежність", - підкреслив глава країни.

Макрон додав, що арешт бізнесмена "стався в рамках судового розслідування, що триває". "Це в жодному разі не політичне рішення. Рішення мають ухвалювати судді", - додав лідер держави.

Відео дня

Арешт Дурова у Франції - що вже повідомлялося

В аеропорту Ле-Бурже, який розташований під Парижем, спецслужби Франції ввечері 24 серпня затримали Павла Дурова, коли він зійшов на злітно-посадкову смугу зі свого приватного літака. Дурову у Франції загрожує 20 років в'язниці.

Західні ЗМІ писали, що ордер на арешт засновника Telegram виписали через те, що він не співпрацював із французькими правоохоронцями, що нібито робить його співучасником тяжких злочинів, зокрема, незаконного обігу наркотиків. 26 серпня стало відомо, що Дурову суд продовжив термін утримання під вартою.

Вас також можуть зацікавити новини: