У британському МЗС пообіцяли розглянути "всі можливі варіанти".

Депутати парламенту Великої Британії закликали уряд королівства заморозити активи російського олігарха Романа Абрамовича, якому належить футбольний клуб "Челсі". Крім того, вони пропонують зробити те ж саме з британськими активами ще одного мільярдера з Росії Алішера Усманова.

Так вони пропонують відповісти на отруєння і арешт опозиціонера Олексія Навального, - пише The Times.

Міністр закордонних справ Великої Британії Венді Мортон у відповідь на заклики парламентарів пояснила, що її уряд "розглядає всі можливі варіанти" дій. Минулого року МЗС королівства обклало санкціями шість росіян, які були визнані причетними до замаху на життя Навального. Після того соратники опублікували список з восьми людей, яких вони вважають пов'язаними з Кремлем. Вони вимагають, щоб країни Заходу заблокували активи цих росіян.

Читайте такожAtlantic Council: В України є вагомі причини не довіряти НавальномуУсманова вважають сьомою найбагатшою людиною в Британії. Його статки оцінюють в 11,7 мільярдів фунтів стерлінгів. Абрамович з 10,2 мільярдами фунтів на 12 місці британських багатіїв. Під час дебатів у Палаті громад депутат від Ліберально-демократичної партії Лейла Моран наголосила: уряд повинен дати гарантії, що буде розглядати запровадження санкцій проти будь-кого "не залежно від багатства і становища". Зокрема, британський уряд повинен серйозно поставитися до звинувачень на адресу двох російських олігархів.

Протести в Росії

У суботу, 23 січня, в Росії пройшли акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, заарештованого кілька днів тому після повернення в РФ з Німеччини.

Силовики застосували до протестувальників насильство і провели масові затримання.

В ході масових акцій протесту в Росії 23 січня силовики затримали 3296 протестувальників. Це рекордна кількість затриманих за всю сучасну історію Росії.

У Міністерстві закордонних справ України засудили насильство проти учасників акцій в Росії на підтримку Навального.

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань