Боррель також закликав до якнайшвидшого припинення вогню в Секторі Гази.

Усі країни Європейського Союзу зобов'язані виконувати ордер Міжнародного кримінального суду на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексміністра оборони Йоава Галланта. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише Europa Press.

"Це не політичне рішення, це рішення міжнародного суду, і рішення судів мають поважати і виконувати", - сказав він під час візиту до Йорданії.

Боррель підкреслив, що рішення Міжнародного кримінального суду є "обов'язковим" для країн ЄС, оскільки всі вони є членами МКС.

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Крім того, голова дипломатії ЄС закликав до якнайшвидшого припинення вогню в Секторі Гази. Він додав, що міжнародне співтовариство має зробити крок уперед, щоб протистояти "апокаліптичній" ситуації в регіоні.

"Мені дуже шкода, що ми не змогли покласти цьому край", - заявив він.

Ордер на арешт Нетаньяху і Галланта - що відомо

Нагадаємо, що 21 листопада Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексміністра оборони Йоава Галланта. У Палаті попереднього провадження зазначили, що ордери були видані за "злочини проти людяності та воєнні злочини". У МКС наголосили, що прем'єр-міністр і ексголова Міноборони перешкоджали й обмежували надання гуманітарної допомоги жителям Гази.

Раніше УНІАН повідомляв, що Катар вийшов із переговорів Ізраїлю та ХАМАС. У країни є ціла група дипломатів, спеціально навчених веденню мирних переговорів, але навіть вони не змогли добитися результату.

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