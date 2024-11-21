Ордери були видані за "злочини проти людяності та воєнні злочини".

Палата попереднього провадження I Міжнародного кримінального суду сьогодні, 21 листопада, видала ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексміністра оборони Йоава Галланта. Про це йдеться на сайті МКС.

Ордери видали за "злочини проти людяності та воєнні злочини", скоєні щонайменше в період з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року. Зазвичай ордери класифікують як "секретні" з метою захисту свідків і забезпечення проведення розслідувань, але Палата вирішила, що жертви Ізраїлю та їхні сім'ї мають бути поінформовані про їхнє існування.

Палата вважає, що Нетаньягу та Галлант несуть кримінальну відповідальність "за злочини проти людяності та військові злочини" як співучасники та цивільні начальники, спрямувавши напад на цивільне населення Палестини.

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Також у Палаті розкритикували Нетаньягу і Галланта за порушення міжнародного гуманітарного права щодо жителів Палестини. Там наголосили, що право, яке стосується неміжнародного збройного конфлікту, може бути застосоване до бойових дій між Ізраїлем і терористичною організацією ХАМАС.

У відомстві додали, що прем'єр-міністр і ексголова Міноборони перешкоджали й обмежували надання гуманітарної допомоги жителям Гази.

"Обмеження разом з відключенням електроенергії та скороченням постачання пального також серйозно вплинули на водопостачання в Газі та на здатність лікарень надавати медичну допомогу", - ідеться в повідомленні.

Також було відхилено запит Ізраїлю, в якому країна оскаржувала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду щодо ситуації в Палестині. Крім цього Єрусалим просив Палату попереднього провадження розпорядитися, щоб прокуратура надала нове повідомлення про початок розслідування своїй владі.

Перший запит було відхилено на підставі того, що визнання Ізраїлем юрисдикції суду не потрібне. Він може здійснювати свою юрисдикцію на основі територіальної юрисдикції Палестини.

Крім того, у суді зазначили, що обвинувачення повідомило Ізраїль про початок розслідування ще у 2021 році. Проте Єрусалим вирішив не подавати жодних клопотань про відтермінування розслідування.

Ситуація на Близькому Сході - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Катар вийшов із переговорів Ізраїлю та ХАМАС. Зазначається, що країна має цілу групу дипломатів, спеціально навчених веденню мирних переговорів, але навіть і в них не завжди вдається домогтися результату.

Крім того, ми писали, що під час атаки Ізраїлю на Іран наприкінці жовтня було знищено надсекретний центр ядерної зброї. Проте країна продовжує заперечувати, що прагне розробити ядерну зброю.

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