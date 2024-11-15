Катар володіє цілою групою дипломатів, спеціально навчених веденню мирних переговорів, але навіть і в них не завжди вдається домогтися результату.

Влада Катару призупинила своє посередництво в узгодженні мирного договору між Ізраїлем і ХАМАС.

Таке рішення катарське Міністерство закордонних справ (МЗС) ухвалило через небажання сторін вести переговори, передає Бі-бі-сі. Крім цього, за даними джерел, обізнаних із ситуацією, на Катар сильно тисне влада США, яка вимагає закриття представництва ХАМАС у країні. Але катарське МЗС спростувало повідомлення про те, що закриє офіс ХАМАСу в Досі.

Експерт Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Х.А. Хіллієр нагадав, що Катар уже допомагав Ізраїлю і ХАМАС домовлятися про припинення вогню, але, за його словами, "це було тоді, коли обидві сторони хотіли повернутися до статус-кво".

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Як зазначив експерт із британського аналітичного інституту Chatham House Санам Вакіл, цього разу все по-іншому. "Уряд Ізраїлю хоче гарантувати безпеку і війна допоможе йому досягти цієї мети. ХАМАС хоче миру просто для того, щоб вижити", - вважає Вакіл.

Видання зазначило, що Катар узяв на себе роль миротворця на Близькому Сході, але, схоже, йому важко справлятися. Хоча за два десятки років влада цієї країни стала посередниками в кількох угодах про припинення вогню та укладення мирних договорів між воюючими сторонами на Близькому Сході, в Європі та Африці.

У листопаді 2023 року в Досі відбулися переговори між Ізраїлем і ХАМАС, унаслідок чого було обміняно 105 ізраїльських заручників на 240 палестинців.

Того ж року Катар був учасником ще двох масштабних переговорів: про обмін ув'язненими між США та Іраном і повернення на Батьківщину українських дітей, яких насильно вивезли до РФ.

Крім цих досягнень, 2020 року Катар виступив посередником у переговорах між Талібаном і США. Мирний договір, підписаний сторонами, поклав край 20-річній війні в Афганістані.

Видання зазначило, що Катар підтримує імідж країни-миротворця не тільки за допомогою переговорів, а й відчинивши двері непримиренним супротивникам: на авіабазі Аль-Удейд перебуває великий військовий контингент США, а в Досі є штаб-квартири Талібану і ХАМАС. За словами Гіллієра, це дає змогу Досі бути політичним мостом між сторонами, які не розмовляють безпосередньо.

"У Катару є всі можливості для взаємодії з Талібаном і ХАМАС, тому що вони ніколи не конфліктували з ним. А присутність у країні військових США дає членам угруповань відчуття безпеки", - сказав експерт.

"Вони відчувають, що можуть вести переговори... не побоюючись замахів. Це частина іміджу країни - її сприймають як парламентера-практика, який вирішує проблеми", - висловив думку Вакіл.

Він зазначив, що Катар володіє цілою групою дипломатів, спеціально навчених веденню мирних переговорів, але навіть і в них не завжди вдається домогтися результату.

"Катарці прекрасно справляються із закінченням конфліктів, коли пік насильства минув і обидві сторони хочуть миру. Але в інших умовах у них би не виходило закінчити війну", - прокоментував Вакіл.

Ситуація на Близькому Сході

Влітку ХАМАС погодився почати переговори щодо звільнення ізраїльських заручників. Тоді випав реальний шанс досягти угоди.

Однак відтоді переговори між сторонами постійно або відкладалися, або зривалися.

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