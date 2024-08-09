Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у 2023 році.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор відхилив прохання України заарештувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо той буде присутній на інавгурації новообраної президентки Клаудії Шейнбаум у жовтні.

"Ми не можемо цього зробити. Це не від нас залежить", – сказав він під час урядової прес-конференції, пише Reuters.

Команда Шейнбаум запросила російського президента відвідати інавгурацію, зазначивши раніше цього тижня, що надіслала "дипломатичне повідомлення" всім країнам, з якими Мексика підтримує дипломатичні відносини. Посольство України в Мексиці закликало його заарештувати, посилаючись на ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом ООН (МКС).

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"Ми сподіваємося, що мексиканський уряд усвідомлює, що Володимир Путін є воєнним злочинцем, проти якого видано ордер на арешт", – йшлося у заяві.

Нагадаємо, що МКС видав ордер на арешт Путіна у 2023 році, звинувативши його у незаконній депортації сотень дітей з України до РФ після того, як Москва почала своє вторгнення.

Не лише Україна: у Європі також закликав Мексику заарештувати Путіна

Європейська комісія закликала уряд Мексики заарештувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо він буде присутній на інавгурації новообраного президента Клаудії Шейнбаум.

Речник Комісії із закордонних справ Пітер Стано наголосив, що Мексика є членом Міжнародного кримінального суду. Це означає, що вона юридично зобов'язана заарештувати Путіна, якщо той приїде на інавгурацію.

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