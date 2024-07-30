Крім того, комісія виявила, що США втрачають позиції у військових рейтингах збройних сил світу.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів, старший військовий офіцер армії США генерал Чарльз Браун сказав на Аспенському форумі безпеки, що збройні сили країни є "найсмертоноснішою, найбільшою та найшанованішою бойовою силою у світі". Але насправді США втрачають позиції у військовому плані, пише The Economist.

Зі сталевим обличчям і під радісні вигуки генерал заявив: "Я не граю за друге місце". Втім, військова позиція Америки розмивається, свідчить звіт двопартійної комісії від 29 липня, якій Конгрес доручив ретельно вивчити стратегію національної оборони адміністрації Байдена.

Висновки комісії

Комісію очолили ексконгресменка Джейн Харман та заступник міністра оборони в адміністрації Джорджа Буша Ерік Едельман. У 2018 році подібна комісія попередила, що США "може бути важко виграти або, можливо, програти війну проти Китаю чи Росії". Цього разу висновки різкіші. Загрози для Америки, включно з "потенціалом короткострокової великої війни", є найсерйознішими з 1945 року, йдеться в ньому. Країна як не усвідомлює їх масштаби, так і не готова їх зустріти. Найбільш серйозною проблемою є Китай.

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"Тепер ми принаймні поставили мат Китаю", - похвалився Джо Байден 6 липня.

Насправді Китай "випереджає" Америку не лише за розміром, але й за "здатністю" своїх військових сил, а також за оборонним виробництвом, і, ймовірно, він на шляху до досягнення своєї мети — вторгнення на Тайвань до 2027 року, стверджує комісія. У космосі та кібернетичному просторі Народно-визвольна армія або рівна армії США, або майже рівна.

Росія викликає менше занепокоєння, але все ще становить серйозну загрозу. 19 липня Віпін Наранг, високопоставлений чиновник Пентагону, підтвердив повідомлення про те, що Росія прагне розмістити ядерну зброю на орбіті, описавши це як "загрозу всьому людству і катастрофу для всього світу". У доповіді говориться, що Америка повинна збільшити свою присутність у Європі до повного бронетанкового корпусу, значно більшого обсягу, ніж існує сьогодні, супроводжуваного такими засобами, як протиповітряна оборона та авіація.

Ці загрози ускладнюються зростаючим політичним і військовим узгодженням між Китаєм, Росією, Північною Кореєю та Іраном, включаючи передачу зброї, технологій і досвіду бойових дій. Це становить "реальний ризик, якщо не ймовірність, що конфлікт будь-де може перетворитися на багатотеатральну або глобальну війну". У 2018 році комісія адміністрації Трампа скасувала попередню вимогу щодо готовності Пентагону одночасно вести дві великі війни, у тому числі одну в Європі та одну в Азії. Команда Байдена дотримувалася цих обмежених амбіцій. Результатом є те, що війна на одному театрі "небезпечно розтягне Америку, змусивши її покладатися на ядерну зброю".

"Велика війна вплине на життя кожного американця так, як ми можемо лише уявити. Кібератаки зруйнують критично важливу інфраструктуру, включаючи електроенергію, воду та транспорт. Доступ до найважливіших корисних копалин для цивільної та військової промисловості буде повністю закритий", - попереджає комісія.

Що рекомендує комісія

Втрати значно перевищать будь-який західний досвід за останній час. Нещодавні симуляції, проведені армією, показують, що в битвах за участю корпусів і дивізій - більших формувань, яким армія надає пріоритет над бригадами та батальйонами - втрати сягали від 50 000 до 55 000, включаючи 10 000-15 000 убитими. Комісія не закликає повернутися до призову, який було скасовано в 1973 році, але натякає на це, кажучи, що перед добровольчими силами постають "серйозні виклики".

У відповідь на ці проблеми комісія дає кілька рекомендацій. Одна із них – зміцнювати альянси. 28 липня адміністрація Байдена зробила великий крок у цьому відношенні, оголосивши про створення нового штабу "воєнних дій" у Японії для командування всіма арміями, військово-повітряними силами та військово-морськими силами країни. Інший – реформувати Пентагон, чию практику закупівель, досліджень і розробок називають "візантійською".

По-третє, це різке підвищення витрат на оборону, які, за прогнозами, залишаться незмінними в реальному вираженні протягом наступних п’яти років, попри рекомендацію попередньої комісії щодо 3-5% річного зростання в реальному вираженні. Ця конкретна цифра є дещо умовною. Тим не менш, комісія закликає Конгрес скасувати існуючі обмеження витрат, прийняти багаторічний додатковий бюджет для зміцнення оборонно-промислової бази та відкрити фіскальні крани, щоб перевести оборону "на шлях підтримки зусиль, співмірних з національними зусиллями США, які спостерігалися під час холодної війни".

"Тут кожного є чим дратувати. Щоб заплатити за все це, у звіті пропонують додаткові податки та скорочення витрат на охорону здоров’я та соціальне забезпечення. Обидві сторони протистоятимуть цьому. Демократи ухиляються від збільшення витрат на оборону. У республіканців алергія на збільшення податків. Прихильникам оборонної політики в орбіті Дональда Трампа сподобається ідея зміцнення збройних сил, але багато хто відштовхнеться від ідеї ввести більше військ у Європу, а не в Азію", - пише видання.

Комісія наголошує, що США не можуть втрачати часу.

"Громадськість США здебільшого не знає про небезпеки, з якими стикаються Сполучені Штати, або про витрати, необхідні для належної підготовки. Вони не оцінюють силу Китаю та його партнерів або наслідки для повсякденного життя, якщо спалахне конфлікт… Вони не врахували втрату Сполученими Штатами своїх позицій світової наддержави", - зазначає комісія.

США не готові до Третьої світової війни

Як писав УНІАН, Захід категорично не готовий до повномасштабної війни на виснаження, як в Україні. За словами аналітиків, проблема полягає як у неправильній військовій доктрині, зосередженій на швидкоплинній маневреній війні, так і в неготовності промислової бази до виробництва великої кількості зброї.

Однією з гострих проблем армії США є її повна беззахисність перед загрозою від дронів. Наразі Пентагон спішно шукає вихід із ситуації, але в кращому разі знадобляться кілька років, щоб забезпечити армію США найпростішими системами захисту від дронів.

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