У кращому випадку знадобляться кілька років, аби забезпечити армію США найпростішими системами захисту від дронів.

Війна Росії проти України змусила обидві сторони широко використовувати безпілотники різних типів. На цьому тлі армія США ніяк не може вирішити власні проблеми із захистом від дронової загрози, пише The Telegraph.

Видання зазначає, що на фронті в Україну щомісяця українці запускають близько 100 тисяч безпілотників. В значній мірі шалені втрати росіян, які перетнули позначку у 500 тисяч убитих і поранених, є результатом використання сотень тисяч дронів.

Щоправда, росіяни теж активно запускають свої дрони у не набагато меншій кількості, теж завдаючи Україні болючих втрат.

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Зважаючи на цю технічну революцію, армія США намагається розробити нові засоби протиповітряної оборони, які вона зможе розгорнути в достатній кількості, щоб блокувати зграї крихітних безпілотників. Головним вбивцею безпілотників мала б стати нова машина протиповітряної оборони M-SHORAD, але знадобиться ще багато років, аби вона з’явилася у військах в достатній кількості.

Тим часом армія розраховує на проміжну систему: M-LIDS – інтегровану систему ураження повільних авіаційних комплексів, що низько летять. На найближчі роки це найкраще, що може отримати провідна армія світу для захисту від крихітних безпілотників.

M-LIDS – це колісні бронеавтомобілі із протимінним захистом, на які встановлено малогабаритну ракетну установку, малокаліберну гармату, радар і систему створення радіоперешкод. Кілька таких машин було відправлено до сектора Гази для тестування в бойових умовах.

Передбачається, що комплекс M-LIDS складатиметься з двох окремих машин: на одному - протидронові ракети Coyote з радіолокаційним наведенням, на другому - система встановлення радіоперешкод для "глушіння" безпілотника.

"Масштаб – головна проблема. Мільйонна армія США потребує багатьох сотень, якщо не тисяч, систем боротьби з безпілотниками, щоб щось змінити у великій війні. На даний момент у неї є лише кілька комплексів протиповітряної оборони, які вона може розгорнути разом із обмеженими силами застарілих засобів протиповітряної оборони часів холодної війни", – пише The Telegraph.

Армія США переозброюється

Як писав УНІАН, реальні бойові умови російсько-української війни виявили критичну вразливість американської високоточної зброї перед системами радіоелектронної боротьби. Такі розпіарені системи як артилерійські снаряди Excalibur до гармат 155-го калібру, а також реактивні снаряди до установок HIMARS втратили свою ефективність. Зараз американські зброярі намагаються вирішити цю проблему.

Також ми розповідали, що армія США значно прискорила модернізацію свого парку БМП Bradley завдяки військовій допомозі Україні. Пентагон отримує нові модернізовані машини на заміну переданим ЗСУ більш старим версіям. Одна з головних новацій – бортова система активного захисту Iron Fist, яка перехоплює в польоті ракети і безпілотники.

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