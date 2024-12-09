Аль-Голані намагається створити образ лідера, здатного об’єднати Сирію, попри суперечливе минуле.

Абу Мохаммед аль-Голані - лідер повстанців, які стали ключовим чинником у поваленні режиму президента Сирії Башара Асада. Протягом багатьох років він намагався змінити свій імідж, пише The Associated Press.

Відмовившись від зв’язків з Аль-Каїдою, він намагався позиціювати себе як прихильника плюралізму та толерантності. Увійшовши в Дамаск зі своїми переможними силами, він оголосив своє справжнє ім’я - Ахмад аль-Шараа, відмовившись від військового псевдоніма.

Після захоплення Дамаска 42-річний аль-Шараа з’явився в мечеті Омейядів, де оголосив падіння Асада "перемогою ісламської нації". Інший повстанський командир, Анас Салхаді, звернувся через державне телебачення: "Наше послання всім регілійним групам Сирії полягає в тому, що ми говоримо їм, що Сирія для всіх".

Відео дня

Аль-Шараа та його угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" (HTS), до складу якого входять багато джихадистів, тепер відіграють центральну роль у новому політичному ландшафті Сирії.

Шлях до влади

Протягом останніх років аль-Шараа консолідував свою владу в провінції Ідліб, усуваючи конкурентів і намагаючись змінити сприйняття своєї організації. В інтерв’ю CNN він заявив: "Сирія заслуговує на інституційну систему управління, де один правитель не приймає свавільних рішень".

Він також натякнув, що HTS може бути розпущено після остаточного падіння Асада.

"Судіть не за словами, а за вчинками", – наголосив він.

Із початком громадянської війни в Сирії амбіції аль-Голані зросли. У 2013 році він відмовився підпорядковуватися наказам лідера "Аль-Каїди" в Іраку про об’єднання в ІДІЛ. Хоча він присягнув на вірність "Аль-Каїді", згодом дистанціювався від неї. У 2016 році група аль-Голані перейменувалася на "Джабхат Фатех аш-Ша" і оголосила про розрив із зовнішніми організаціями.

"Ця нова організація не пов’язана з жодною зовнішньою організацією", - заявив аль-Голані у своєму відеозверненні.

Зміна іміджу

У 2021 році аль-Голані дав інтерв’ю для PBS, де з’явився в сучасному діловому стилі, відкидаючи образ традиційного бойовика. Він наголосив, що його група не представляє загрози для Заходу:

"Так, ми критикували політику Заходу. Але вести війну проти Сполучених Штатів чи Європи з Сирії – це неправда. Ми не казали, що хочемо битися".

Таким чином, аль-Голані намагається створити образ лідера, здатного об’єднати Сирію та побудувати державні інституції, попри його суперечливе минуле.

Ситуація в Сирії - головні новини

Як повідомляв УНІАН, учора, 8 грудня, командування сирійської армії повідомило офіцерів про падіння режиму президента Башара Асада. Згодом у Росії заявили, що Асад мирно залишив посаду президента і покинув Сирію.

Як зазначають аналітики ISW, після падіння режиму Асада Путін може втратити свої військові бази в Сирії, і це загрожує Кремлю серйозними наслідками. За оцінкою аналітиків, втрата російських баз у Сирії, імовірно, порушить російську логістику, а також її зусилля з поповнення запасів і ротацію Африканського корпусу. Особливо удару зазнають операції РФ і проектування сили в Лівії та країнах Африки на південь від Сахари.

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