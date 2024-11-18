Глава МЗС Польщі пояснив, чому він радий зняттю заборони для України в питанні ударів по Росії.

Кремлівський диктатор Володимир Путін отримав "зрозумілу" для нього відповідь з боку президента США Джо Байдена через дозвіл Україні використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів територією Росії, зокрема, по північнокорейських військах, вважає очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

За його словами, це сталося саме через вступ військ КНДР у війну Росії проти України.

"Жертва агресії має право захищатися. Сила стримує, а слабкість провокує", - наголосив Сікорський на своїй сторінці в X (Twitter).

Відео дня

Крім того, глава МЗС Польщі заявив, що чергова масова ракетна атака Росії по критичній інфраструктурі України теж може бути однією з причин такого рішення.

Інші реакції у світі на дозвіл бити вглиб Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що сказав Боррель про далекобійні удари по РФ. За його словами, в України є повне право на такі дії.

Крім того, Китай закликав до припинення вогню. "Якнайшвидше припинення вогню і політичне рішення відповідають інтересам усіх сторін" - заявив представник МЗС Китаю Лінь Цзянь. І додав, що на "даному етапі" необхідно сприяти виключно "охолодженню" ситуації.

Вас також можуть зацікавити новини: