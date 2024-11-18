Дозвіл на далекобійні удари по РФ: Китай закликав до принення вогню

Пекін "завжди заохочував і підтримував усі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи", заявив китайський дипломат.

Китай закликав до якнайшвидшого припинення вогню в Україні, оскільки це відповідає інтересам усіх сторін. Заява пролунала на тлі дозволу США використовувати Україною далекобійні ракети для ударів по російських військових об'єктах, пише The Jakarta Post.

"Якнайшвидше припинення вогню і політичне рішення відповідають інтересам усіх сторін" - заявив представник МЗС Китаю Лінь Цзянь.

Дипломат підкреслив, що на даному етапі "найтерміновіше - це сприяти якнайшвидшому охолодженню ситуації". Водночас Лінь наголосив, що Китай зберігатиме нейтралітет.

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За його словами, Пекін "завжди заохочував і підтримував усі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи", і готовий відігравати "конструктивну роль у політичному врегулюванні української кризи".

"Китай ніколи не надавав летальну зброю сторонам у конфлікті і суворо контролював експорт військових і подвійних технологій", - зазначив Лінь, закликавши "не будувати здогадок і не обмовляти Китай без фактичної основи".

Україні дозволили бити глиб РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ЗМІ з'явилася інформація про скасування заборони на удари ATACMS, Storm Shadow та SCALP по російській території. Сили оборони тепер можуть бити по військах Росії та Північної Кореї на Курщині.

Натомість в РФ погрожували, що ухвалення таких рішень нібито зробить НАТО прямим учасником війни в Україні. У Раді федерації вже назвали це кроком до Третьої світової війни.

Син новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп-молодший також розкритикував ймовірне рішення Білого дому дозволити Україні бити далекобійною зброєю по Росії.

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