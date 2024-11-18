Голова дипломатії ЄС вважає, що Україні потрібно було давно дозволити наносити удари вглиб РФ.

Україна повинна мати можливість бити далекобійними ракетами по території РФ. Таку думку висловив високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє The Guardian.

"Ви знаєте мою позицію. Україна повинна мати можливість застосовувати передану їй зброю не тільки для того, щоб зупинити "стрілу", а й для знищення "лучника". Я продовжую вважати, що це має бути зроблено", - сказав він перед засіданням ради міністрів закордонних справ країн Євросоюзу.

За словами Борреля, зараз найважливішими питаннями залишаються війна в Україні та конфлікт на Близькому Сході. Він окремо згадав і масштабний обстріл нашої країни, який стався 17 листопада.

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"Ці два пункти сьогодні будуть дуже важливими на порядку денному. Головним чином тому, що Путін відповідає на будь-яку спробу переговорів агресивною атакою на цивільну інфраструктуру, зокрема на електропостачання. Це була найсильніша атака за останні місяці з використанням великої кількості дронів і атакою на зв'язок або цивільну інфраструктуру, зокрема електроенергетику, тому не схоже, що він готовий до перемовин", - наголосив Боррель.

Голова дипломатії ЄС нагадав, що ще на початку своєї каденції говорив про те, що Європейському Союзу потрібно навчитися використовувати мову сили. Він підкреслив, що для цього європейським країнам потрібно об'єднатися:

"Щоб використовувати мову сили, ви маєте бути об'єднані. Занадто багато разів ми не були об'єднані, багато разів дискусії тривали занадто довго. Ви не можете претендувати на геополітичну силу, якщо витрачаєте на це дні, тижні та місяці. Домовляйтеся, щоб діяти, тому мій останній заклик до колег - будьте більш згуртованими".

Крім того, Боррель розкритикував лідерів країн ЄС за те, що вони занадто довго ухвалювали важливі рішення про допомогу Україні. Він додав, що український народ потребує підтримки.

"Приймайте рішення, не чекайте занадто довго. РФ не припинить війну тільки тому, що ви про це думаєте. Щоразу, коли ми ухвалювали рішення про підтримку України, це затягувалося. Щоразу це були коливання - варто це робити чи не варто? Робота триває, український народ потребує більшої підтримки. Ми повинні були надати цю підтримку, припинити дискусії і почати діяти швидше", - наголосив голова дипломатії ЄС.

Дозвіл на далекобійні удари по території РФ - що відомо

Нагадаємо, що 17 листопада в The New York Times повідомили про те, що США дозволили Україні бити ракетами ATACMS по території Росії. Зазначається, що таке рішення стало "відповіддю" на рішення Кремля ввести в бій війська КНДР.

У BBC пояснили, як дозвіл на далекобійні удари по території РФ може змінити війну в Україні. Вони підкреслили, що ракети ATACMS можуть стати засобом захисту, даючи змогу атакувати російські об'єкти в глибокому тилу.

Крім того, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що інформація про те, що Україна отримала дозвіл на далекобійні удари по території РФ, може нам нашкодити. Він вважає, що завдяки цьому ворог може підготуватися до можливої атаки.

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