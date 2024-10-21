БПЛА атакували один із найбільших у РФ заводів із виробництва вибухівки.

Сьогодні вночі в Росії заявили про масову атаку безпілотників. У російському Міноборони повідомили, що за ніч було збито 110 безпілотників, з них 43 - над Курською областю, 27 - над Липецькою, 18 - над Орловською, вісім - над Нижегородською, шість - над Брянською і один - над Московською областю.

Російські телеграм-канали повідомляють про атаку на оборонний завод імені Свердлова в Дзержинську Нижегородської області. Там розташований оборонний завод імені Свердлова, що виробляє вибухівку. Він перебуває під санкціями США та ЄС.

Місцеві жителі повідомляли про вибухи на території промзони, де розташований завод, один із моментів вибуху потрапив на відео.

Пізніше губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін написав у телеграмі, що атаку БПЛА було начебто відбито засобами ППО, осколкових поранень зазнало четверо співробітників пожежної служби.

Крім того, мер Москви Сергій Собянін заявив про знищення безпілотника, що летів у бік Москви.

Останні атаки БПЛА на Росію

У ніч на 19 жовтня ударні БПЛА атакували завод "Кремній ЕЛ" у Брянській області, який є другим виробником електроніки.

А за кілька днів до цього під ударом безпілотників СБУ, ГУР і Сил спецоперацій була авіабаза "Ханська". На момент атаки на аеродромі було розташовано 12 Су-34, два Diamond DA42, 37 Л-39, чотири Су-35С і два Мі-8.

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