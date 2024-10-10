У момент атаки на авіабазі були розташовані російські бойові літаки та гелікоптери.

Російські загарбники використовують військовий аеродром "Ханська" для дозаправки авіації та завдання ракетно-бомбових ударів по Україні.

Як повідомили УНІАН джерела в спецслужбі та розвідці, авіабаза опинилася під ударом безпілотників СБУ, ГУР и Сил спецоперацій. Саме там дислокується 272-а навчальна авіаційна полоцька авіаційна база 2-го розряду краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків ім. Сєрова.

У момент атаки на аеродромі були розташовані 12 Су-34, два Diamond DA42, 37 Л-39, чотири Су-35С та два Мі-8. Росія палає все масштабніше саме завдяки роботі БПЛА українського виробництва, додав співрозмовник у розвідці.

Крім того, джерела в спецслужбі зазначили, що під час атаки на летовищі перебувало одразу 57 бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів. Скільки із них знищено чи пошкоджено наразі встановлюється. Але уже відомо, що на аеродромі масштабні пожежі та детонація. Серед іншого, це підтверджується також супутниковим моніторингом.

Співрозмовник також додав, що в ніч на 10 жовтня дрони СБУ, ГУР, ЗСУ та ССО уразили склад "шахедів" в районі Ейська. Там пронулаи сильні вибухи, які викликали пожежу та детонацію.

Удари по Росії

Вночі у різних регіонах країни-агресора повідомляли про роботу протиповітряної оборони та вибухи. Російське міністерство оборони відзвітували про знищення та перехоплення 92 українських дронів.

У мережі писали про ураження військового аеродрому неподалік міста Майкоп. Вже вранці Генеральний штаб ЗСУ підтвердив цю інформацію. Повідомляється, що удар припав на склад боєприпасів.

Вас також можуть зацікавити новини: