Безпілотники атакували завод "Кремній ЕЛ", який важливий для військово-промисловий комплекс РФ.

У ніч на 19 жовтня ударні безпілотні літальні апарати атакували завод "Кремній ЕЛ" у Брянській області, який є другим виробником електроніки, повідомляють експерти.

За інформацією Defense Express, більшість продукції, яка виробляється на цьому підприємстві, йде саме на оборонні потреби.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що вибух стався "на горищі нежитлового будинку", внаслідок детонації вибухового пристрою нібито після збиття БПЛА.

Експерти також посилаються на слова Міністерства оборони РФ про те, що вони збили 16 дронів упродовж ночі, тоді як з українського боку немає жодної інформації ні про атаку, ні про результати.

"Це вже щонайменше четверта атака на цей завод - уперше дрони на "Кремний ЕЛ" завітали в серпні 2023 року, трохи більше року тому, а потім у вересні. Також завод був атакований у червні 2024 року", - зазначають експерти.

Атаки безпілотників на російські об'єкти

Раніше УНІАН повідомляв, що на російському військовому аеродромі "Оренбург-2" знищено Ту-134. Такі літаки, зокрема, використовуються для транспортування керівного складу міністерства оборони РФ.

Крім того, на атакованому аеродромі "Ханська" було 57 різних бортів. Це стосується Су-34, Су-35С, Мі-8 тощо.

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