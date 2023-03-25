Американський президент заявив, що захищатиме своїх громадян.

Президент США Джо Байден відреагував на атаку на американську базу в Сирії. Він попередив Іран, що Вашингтон буде "рішуче діяти" для захисту свої своїх громадян.

"Не помиляйтеся, Сполучені Штати не прагнуть до конфлікту з Іраном, але будьте готові до того, що ми будемо діяти рішуче, захищаючи наш народ", - цитує американського президента видання The Guardian.

При цьому Байден заявив, що США "не збираються зупинятися", коли його запитали, чи повинен Тегеран заплатити велику ціну за свою витівку.

Відео дня

Атака на базу США в Сирії - що відомо

Підтримувані Іраном бойовики обстріляли базу США в Сирії, в результаті удару загинув один американський військовослужбовець, ще п'ятеро поранені. Поідомляється, що терористи задіяли іранський дрон-камікадзе з баражуючим боєприпасом на малій висоті.

Представник Пентагону вказав, що в одну з баз на сході Сирії потрапило ще й близько восьми ракет.

Пізніше стало відомо про амріканський акт відплати. Американці здійснили "наліт" на проіранських бойовиків за допомогою бойових літаків, бойових вертольотів AH-64 Apache та артилерії.

Вас також можуть зацікавити новини: