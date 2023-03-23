Також обговорять спільну оборону від агресії Китаю та Росії.

Президент США Джо Байден сьогодні здійснить свій перший візит до Канади в якості президента. Поїздка буде присвячена в тому числі питанням підтримки України, пише The Wall Street Journal.

"Цей візит присвячений підбиттю підсумків того, що ми зробили, де ми знаходимося і що нам потрібно зробити пріоритетними на майбутнє", — сказав один зі спікерів Білого дому Джон Кірбі.

Як розповіли чиновники Білого дому, Байден зокрема має намір обговорити з канадським прем'єром Джастіном Трюдо питання посилення спільної системи ППО двох країн, кліматичну політику, торгівлю і питання функціонування спільного кордону США і Канади.

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"Україна, швидше за все, послужить точкою єднання двох лідерів, які є вірними союзниками Києва у війні країни з Росією", – пише WSJ.

Зокрема очікується, що Байден підштовхуватиме Канаду до збільшення військових витрат, у тому числі на модернізацію систем виявлення загроз з боку Росії та Китаю на півночі Канади. Актуальність останнього зросла після лютневого інциденту з китайським аеростатом, що з'явився над Північною Америкою.

Крім того американців і канадців турбує зростаюча активність росіян в Арктиці. У зв'язку з цим вже звучать пропозиції про створення військових баз на півночі Канади за фінансового сприяння США.

Китайський аеростат над Північною Америкою

2 лютого в небі над територією США з'явилася величезна повітряна куля. Незабаром американська влада заявила, що це китайський шпигунський апарат. За даними ЗМІ, перед заходом в повітряний простір США аеростат спочатку пролетів через Канаду.

У Пекіні заявили, що це звичайний метеорологічний зонд, який втратив управління і був віднесений вітром. Однак 4 лютого американські військові збили кулю, коли вона опинилася над безпечною зоною.

Після цього в небі над США і Канадою військові збили ще кілька повітряних об'єктів, приналежність яких так і не була достовірно встановлена.

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