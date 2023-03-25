Схоже, що терористи задіяли іранський дрон-камікадзе з баражуючим боєприпасом на малій висоті.

Підтримувані Іраном бойовики обстріляли базу США в Сирії, в результаті удару загинув один американський військовослужбовець, ще п'ятеро поранені. Вашингтон відповів ударом по іранських найманцях, пише Reuters.

Представник Пентагону уточнив у коментарі журналістам, що в одну з баз на сході Сирії потрапило ще й близько восьми ракет, ведеться робота з оцінки жертв і збитку.

Business Insider, своєю чергою, пише, що під час атаки на території бази США не спрацювала належним чином система ППО Avenger. Невідомо, чи знали бойовики про це.

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Передбачається, що терористи задіяли іранський дрон-камікадзе з баражуючим боєприпасом на малій висоті.

Окремо повідомляється, що це рідкісний випадок, коли внаслідок атак угруповань, пов'язаних з Іраном, є жертви з боку США.

Пізніше Пентагон опублікував заяву про акт відплати. За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, удари у відповідь були завдані за вказівкою Байдена і націлені на об'єкти, використовувані групами, пов'язаними з іранським Корпусом Вартових Ісламської революції (КВІР). "Повітряні удари були завдані у відповідь на сьогоднішній напад, а також на серію недавніх нападів на сили коаліції в Сирії групами, пов'язаними з КВІР. Жодне угруповання не буде безкарно завдавати ударів по наших військах", - йдеться в заяві Остіна.

Американці здійснили "наліт" на проіранських бойовиків за допомогою бойових літаків, бойових вертольотів AH-64 Apache і артилерії.

Атаки на американські війська в Сирії - що відомо

Атаки бойовиків на американські війська в Сирії - звичайна справа. За оцінками Пентагону, з 2021 року підтримувані Іраном угруповання здійснили 78 атак на американські війська в країні.

У американських військових в Сирії перебуває понад 900 військовослужбовців і ще сотні підрядників, які працюють з курдськими бойовиками, щоб гарантувати, що "Ісламська держава", яка контролювала більшу частину Сирії та Іраку в 2014 році, не зможе відновитись.

Хоча "Ісламська держава" була витіснена з більшої частини своєї території, осередки терористичних угруповань все ще існують і продовжують атакувати сили коаліції.

Розгортання американських військ, яке екс-президент США Дональд Трамп майже припинив у 2018 році, перш ніж пом'якшити свої плани виведення, є пережитком більшої глобальної війни з тероризмом, яка колись включала війну в Афганістані та набагато більше розгортання американських військ в Іраці.

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