Заступник представника РФ при ООН заявив, що "франкосаксонсько-натаньяхська банда почне розгойдувати регіон".

Посол Ізраїлю в Росії Симона Гальперін заявила, що Тель-Авів очікує від Москви засудження масованої атаки Ірану по країні.

Про це повідомила представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова у своєму Telegram-каналі. У відповідь вона звинуватила представників Ізраїлю в підтримці України в цій війні.

"Симона, нагадайте мені, коли Ізраїль засудив хоча б один удар київського режиму по російських регіонах? Не пам'ятаєте? І я. Зате я пам'ятаю регулярні заяви на підтримку дій Зеленського з боку ізраїльських офіційних осіб", - написала вона.

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Перший заступник представника РФ при Організації Об'єднаних Націй Дмитро Полянський заявив, що це Захід мав запобігти ескалації, засудивши атаку по іранському консульству.

"Як і у випадку з початком нашої "СВО" в Україні, історія для них починається тільки з іранського удару у відповідь. І ізраїльтяни передбачувано нагнітають у своїй фірмовій манері: Ізраїль - жертва, винні всі інші. Зрозуміло, що саме за таким сценарієм вибудовуватиметься тактика західників та їхніх підшефних на майбутньому засіданні РБ ООН. І тепер ця франкосаксонсько-натан'яська банда почне розгойдувати регіон, звинувачуючи у всіх гріхах Іран. Десь ми все це вже бачили, чи не так?" - написав він.

Реакція Росії на обстріл Ізраїлю:

Удень у російському МЗС процитували заяву Ірану про те, що удар по Ізраїлю був проведений у рамках права на самооборону, відповідно до статті 51 Статуту ООН.

"...у відповідь на напади на іранські об'єкти в регіоні, включно з ударом по будівлі консульського відділу Посольства ІРІ в Дамаску 1 квітня, який наша країна рішуче засудила. На жаль, через позицію західних членів РБ ООН не змогла адекватно прореагувати на удар по іранській консульській місії", - йдеться в повідомленні.

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