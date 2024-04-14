Президент США піддався критиці після наполегливої розмови з ізраїльським прем’єром Нетаньяху.

Рішення президента США Джо Байдена повідомити прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху, що Штати не підтримають будь-яку контратаку Єрусалима проти Ірану, отримало шквал критики від представників обох партій. Про це пише Axios.

Зазначається, що відмова Байдена - здебільшого викликана республіканцями - відбувається, коли глава Білого дому і його старші радники стурбовані тим, що відповідь Ізраїлю на нещодавню атаку Ірану призведе до регіональної війни з катастрофічними наслідками.

Видання нагадує, що Іран запустив ударні безпілотники та ракети на Ізраїль у суботу ввечері у відповідь на авіаудар по Сирії, в результаті якого було вбито високопоставленого іранського генерала. При цьому позиція Байдена викликала критику та незгоду, зокрема з боку колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона, який назвав "соромом для Сполучених Штатів" те, що президент закликав ізраїльтян не вживати заходів у відповідь.

Відео дня

"Американський інтерес полягає в тому, щоб переконатися, що Іран, який є основною загрозою міжнародному миру та безпеці в регіоні, принаймні поставлений на своє місце, щоб уберегти Ізраїль, уберегти арабів Перської затоки, уберегти нас від загрози, яку вони представляють", – сказав Болтон.

Сенатор Джон Феттерман також виступив проти президента, сказавши, що він не згоден з Байденом і вважає, що "ми повинні підтримувати Ізраїль у цій ситуації".

"Це нічого не змінює в тому, що він фантастичний президент. Я пишаюся тим, що стою з ним, веду кампанію за нього і голосую за нього", - сказав політик.

У свою чергу демократ із Делавера та близький соратник Байдена сказав, що він розуміє, що "є ті, хто вважає, що це єдиний спосіб для нас відновити стримування".

"Я вважаю, що найважливіший стримуючий захід, який може вжити Конгрес, полягає в тому, щоб спікер Джонсон не витрачав дні чи тижні на те, щоб спробувати придумати якийсь інший пакет, а ухвалив додатковий завтра", — сказав він.

Голова Комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер заявив, що США "потрібно чітко дати зрозуміти, чого адміністрація не дала, що якщо вони продовжуватимуть нападати на Ізраїль, то так, вони отримають відповідь".

"Я не думаю, що на даний момент Сполученим Штатам варто брати участь у військових діях безпосередньо проти Ірану", - додав Тернер.

Що передувало

Президент США Джо Байден переконав прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху не атакувати Іран у відповідь на повітряну атаку в ніч на 14 квітня.

За інформацією мас-медіа, Байден під час розмови переконував Нетаньяху, що Ізраїль переміг, уникнувши серйозних наслідків атаки з боку Ірану, а, отже, удари у відповіль не потрібні.

Тим часом президент Ізраїлю Іцхак Герцог, коментуючи атаку Ірану, назвав її "оголошенням війни".

За словами Герцога, напад став іще одним прикладом того, як Тегеран поширює хаос, терор та нестабільність по всьому світу.

Вас також можуть зацікавити новини: