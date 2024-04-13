Останніми днями Іран погрожував помститися Ізраїлю за удар по посольству в Сирії.

Іран, ймовірно, розпочав масштабну повітряну атаку на Ізраїль. Про це повідомляє Times of Israel.

Стверджується, що з території Ірану було запущено кілька десятків безпілотників. Їм знадобиться кілька годин на те, аби дістатися території Ізраїлю.

Як пише Sky News, речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі у виступі перед пресою повідомив, що Іран запустив "безпілотні апарати", не уточнивши, про яку кількість йдеться. "Ми спробуємо не допустити їх до території Ізраїлю, це наше завдання", — сказав він.

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Раніше сьогодні ЦАХАЛ повідомив, що усі тренувальні та навчальні заходи для військових скасовано на найближчі дні. Крім того, по всій країні було заборонено проводити навчальний процес в цивільних закладах, також заборонено заходи за участі більше 1000 людей.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під вечр вирішив скликати військовий кабінет, після чого записав відеозвернення до громадян.

"Наші системи захисту розгорнуті, і ми готові до будь-якого сценарію, як в обороні, так і в наступі. Держава Ізраїль сильна, ЦАХАЛ сильний, громадськість сильна. Я встановив чіткий принцип — хто робить нам боляче, те саме робимо ми йому. Ми захищатимемося від будь-якої загрози, і ми будемо робити це спокійно та рішуче", - заявив Нетаньяху у зверненні.

Він також закликав громадяни Ізраїлю зберігати спокій і прислухатися до директив командування тилу.

Також повідомляється, що сусідня з Ізраїлем Йорданія терміново закрила свій повітряний простір через загрозу іранського удару по Ізраїлю. Заборонено рейси на зліт, посадку і транзитні польоти. Відомо, що принаймні два рейси еміратської авіакомпанії Fly Dubai повернули назад до Об’єднаних Арабських Еміратів після вильоту до Ізраїлю.

Ірак теж закрив свій повітряний простір, повідомило міністерство транспорту країни.

Після цього зявилося повідомлення, що свій повітряний простір закрив і сам Ізраїль.

Іран атакує Ізраїль: що відомо

Як писав УНІАН, 1 квітня Ізраїль завдав удару по посольству Ірана в сусідній Сирії, внаслідок чого загинув генерал Корпусу вартових ісламської революції.

Після цього західна преса вже кілька разів повідомляла із посиланням на власні джерела, що Іран може здійснити масштабний напад на Ізраїль "в найближчі 48 годин".

Сьогодні вжень іранський спецназ захопив ізраїльський контейнеровоз у Перській затоці.

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