Атака дронами є елементом психологічного протистояння, вважає експерт.

Під час атаки дронами на Москву, можливо, цілями були будинки офіцерів Служби зовнішньої розвідки РФ.

Безпілотники націлили на місця, які, як вважають, були резиденціями офіцерів розвідки РФ, повідомляє nbcnews.com, посилаючись на відомості співробітника Конгресу США та високоставленого американського чиновника.

Стартапу стратегічної розвідки з американсого штату Юта Strider Technologies, який використовує дані з відкритих джерел, повідомив, що принаймні один уражений дронами житловий будинок пов’язаний з СВР. Команда Strider Global Intelligence з’ясувала, що будинок знаходиться у державної організації, яка мала контракти з військовою частиною, відомою як прикриття СВР.

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Операційний директор і співзасновник Strider Technologies Ерік Левеск вважає, що удар дронами є елементом психологічного протистояння під час повномасштабної війни.

Атака дронами на Москву - сьогодні це варто знати

У Москві 30 травня вранці пролунали вибухи. Потім стало відомо, що три дрони влучили у житлові будинки, які знаходяться на Ленінському проспекті, а також на двох вулицях - Профспілкова й Атласова. У мережі писали, що унаслідок ударів дронами є постраждалі. Також стало відомо, що біля Москви ліквідували 13 безпілотників.

У Кремлі в атаці звинуватили Україну. В Україні стверджують, що не причетні до атаки на Москву. Радник очільника Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк заявив, що дрони, якими атакували Москву, "народилися" десь у РФ.

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