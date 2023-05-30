За інформацією місцевих пабліків, нібито три дрони атакували багатоповерхівки.

У столиці Російської Федерації вранці 30 травня прогриміли вибухи. У Москві нібито спрацювала система ППО через атаку дронів.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що в результаті атаки БПЛА "в декількох будівлях відбулися незначні пошкодження".

"Всі екстрені служби міста знаходяться на місцях подій. Вони з'ясовують обставини того, що сталося. На даний момент ніхто серйозно не постраждав", - пише російський чиновник в Telegram.

При цьому він вказав, що з метою безпеки на час роботи екстрених служб евакуйовані жителі декількох під'їздів у двох будинках, постраждалих від попадання БПЛА.

У свою чергу місцеві Telegram-канали повідомляють, що в результаті атаки є постраждалі

"Багатоповерхівка на Ленінському проспекті атакована безпілотником в Москві. За попередньою інформацією, є поранені", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що дрони збивали і в Підмосков'ї.

"Два безпілотники були збиті в Істринському районі Підмосков'я з різницею в півгодини. Летіли вони з боку елітного селища Бенілюкс у бік Красногорська на висоті 30-40 метрів. Потім пролунали дві бавовни, імовірно, від роботи систем ППО", - пише Telegram-канал Mash.

Всього нібито збито 13 безпілотників на підльоті до Москви - Рублівка, Красногорський район, Істринський район, Нова Москва, а ще три нібито потрапили в житлові будинки - Ленінський проспект, Профспілкова вулиця, Вулиця Атласова.

Також в Telegram росіяни показали нібито один з дронів, який атакував 30-поверховий будинок на Ленінському проспекті Москви.

"Попередньо, він ніс три кумулятивні заряди КЗ-6, які не здетонували. Зараз сапери займаються розмінуванням. Такий же заряд був знайдений з шматками дрона в квартирі москвички на Профспілковій вулиці", - йдеться в повідомленні.

Атака дронів в Москві - останні новини

23 квітня в селищі імені Воровського Московської області впав безпілотник. Дрон ніс 17 кілограмів вибухівки. БПЛА летів з північно-східного боку, облетівши перед падінням Москву по півколу.

При цьому в повітряних силах ЗСУ заявили, що 17 кілограм вибухівки може завдати серйозної загрози для будь-якого об'єкта.

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