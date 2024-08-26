Зазначається, що наразі енергопостачання жителів Молдови відбувається за рахунок електроенергії власного виробництва.

Під час російської атаки по Україні в Молдові зафіксували перебої з енергопостачанням. У місцевій енергетичній компанії Moldelectrica S.S. запевнили, що ситуація під контролем.

"Ми працюємо в нормальних параметрах і немає ризику відключення споживачів у Республіці Молдова, попри перебої в подачі електроенергії, зафіксовані в період з 08:00 до 09:00. Ці перебої були спричинені масованими атаками на українську енергосистему з боку Російської Федерації", - йдеться в повідомленні Moldelectrica у Facebook.

У компанії пояснили, що для запобігання масовим відключенням українські диспетчери переналаштували схему енергопостачання, щоб не допустити неконтрольованих відключень.

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"Наразі споживачі країни забезпечуються електроенергією місцевого виробітку (МГРРЕМ, СЕТ і СРЕ)", - підсумували в компанії.

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З ночі росіяни почали атакувати українську територію дронами типу "шахед", а вранці використовували ракети. Запуски проводили як із бомбардувальників, так і з носіїв, що перебувають у Чорному морі.

Вибухи лунали в різних регіонах, є загиблі та поранені. Крім того, частина українців залишилася без світла через російські удари по критичній інфраструктурі, а інша - через превентивні заходи безпеки з боку енергетиків.

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