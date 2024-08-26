Він зауважив, що потрібні рішення партнерів, щоб протистояти агресії РФ.

Сьогоднішній удар російських окупантів по території України був одним з найбільших та націленим на критичну цивільну інфраструктуру. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Зараз по всій країні триває ліквідація наслідків російського удару. Це був один з найбільших ударів - комбінований. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні "шахедів", - зазначив глава держави.

За його словами, як і більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру.

"По більшості наших регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси і західних областей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених - усім надається необхідна допомога", - підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що внаслідок ворожого удару є багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи.

"Ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику - повернемо", - наголосив глава держави.

Крім того, він зауважив, що потрібні рішення партнерів, щоб протистояти агресії РФ.

"Путін собі не зраджує: це хвора істота - всім уже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло: він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор. І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб усю цю війну припинити, і припинити справедливо. Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли в терористів немає таких обмежень. Не може бути в захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів, і "шахеди", і балістику з Північної Кореї. Америка, Британія, Франція, інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Потрібні рішення", - підкреслив Зеленський.

Атака РФ по Україні 26 серпня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, з ночі росіяни почали атакувати українську територію дронами типу "шахед", а вранці використали ракети. Запуски проводили як з бомбардувальників, так і з носіїв, що перебувають у Чорному морі.

Росіяни використали дрони, а також крилаті, керовані та високошвидкісні ракети наземного, повітряного та морського базування.

Вибухи лунали у різних регіонах, є загиблі та поранені. Зокрема, у Луцьку внаслідок ранкової ворожої атаки пошкоджено багатоквартирний будинок та обʼєкт інфраструктури. Частина українців залишилася без світла через російські удари по критичній інфраструктурі, а інша - через превентивні заходи безпеки з боку енергетиків.

У зв’язку із складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі та, зокрема, за вказівкою "Укренерго" щодо введення екстрених відключень світла, у Києві було прийняте рішення розгорнути Пункти Незламності.

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