Румунія офіційно і рішуче засудила атаку Росії дронами по припортовій інфраструктурі Одеської області в ніч на 26 вересня.
Реакцію на удар по поромній переправі через Дунай між українською Орлівкою та румунською Ісакчою опублікувало Міністерство оборони Румунії у Twitter (X).
У відомстві зазначили, що під час російських атак на українські об'єкти та цивільну інфраструктуру воно відстежувало повітряну обстановку поблизу національного кордону в режимі реального часу.
"Ми рішуче засуджуємо ці невиправдані і незаконні атаки", - йдеться у повідомленні.
Нічна атака Росії 26 вересня - що повідомлялося
Як писав УНІАН, вночі 26 вересня росіяни атакували дронами південь Одеської області. У підсумку в Ізмаїльському районі зафіксувалив лучання в припортову інфраструктуру.
Зазначалося, що через удар росіян по півдню Одеської області призупинили роботу поромного пункту пропуску "Орлівка"..