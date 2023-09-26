Міноборони країни відстежувало повітряну обстановку поблизу національного кордону в режимі реального часу.

Румунія офіційно і рішуче засудила атаку Росії дронами по припортовій інфраструктурі Одеської області в ніч на 26 вересня.

Реакцію на удар по поромній переправі через Дунай між українською Орлівкою та румунською Ісакчою опублікувало Міністерство оборони Румунії у Twitter (X).

У відомстві зазначили, що під час російських атак на українські об'єкти та цивільну інфраструктуру воно відстежувало повітряну обстановку поблизу національного кордону в режимі реального часу.

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"Ми рішуче засуджуємо ці невиправдані і незаконні атаки", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака Росії 26 вересня - що повідомлялося

Як писав УНІАН, вночі 26 вересня росіяни атакували дронами південь Одеської області. У підсумку в Ізмаїльському районі зафіксувалив лучання в припортову інфраструктуру.

Зазначалося, що через удар росіян по півдню Одеської області призупинили роботу поромного пункту пропуску "Орлівка"..

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