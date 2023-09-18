Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив про те, що Румунія подовжить заборону на ввезення української агропродукції на 30 днів, якщо будуть запити на експорт.

Румунія готова ввести заборону на ввезення української агропродукції на 30 днів, якщо країна отримає запити на експорт.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, зазначивши, що він чекає на пропозиції щодо ліцензування експорту зернових від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, повідомляє RFI.

Чолаку зазначив, що Єврокомісія попросила запровадити систему ліцензування експорту зернових до країн ЄС. За його словами, Шмигаль дотримувався тієї ж позиції, заявивши, що буде потрібен дуже суворий контроль.

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Прем'єр Румунії додав, що після рішення Єврокомісії не подовжувати заборону на українську сільськогосподарську продукцію "в Румунію не було ввезено жодного кілограма пшениці або чого-небудь іншого". Він зазначив, що на жодній митниці не було жодного запиту на експорт зерна.

"Якщо будуть запити на експорт до Румунії, я обов'язково попрошу міністра сільського господарства і міністра економіки зробити загальний наказ про те, що на 30 днів, поки все не буде з'ясовано, обмеження буде подовжено. Повторюю, запитів немає, і хочу запевнити аграріїв, що такого, як було рік тому, вже не буде", - сказав Чолаку.

Ситуація з агроекспортом з України

15 Вересня 2023 року Єврокомісія скасувала заборону на ввезення зерна з України до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини.

Словаччина, Польща та Угорщина заявили, що продовжать обмеження на імпорт українського зерна.

18 вересня 2023 року стало відомо про те, що Україна подасть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через заборону на зерно. Торговий представник України Тарас Качка заявив, що Київ має намір вжити заходів у відповідь щодо польського експорту фруктів тр овочів.

18 вересня 2023 року фермери в Болгарії заблокували дороги через відновлення українського агроімпорту. Агротовариство вимагає подовжити заборону на імпорт української агропродукції та розширити санкційний список.

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