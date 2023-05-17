Відтоді здоров’я Гербста повністю відновилося.

Atlantic Council підтвердила, що старший директор її Євразійського центру Джон Гербст був одним з чотирьох людей, які зазнали отруєнь або зіткнулися з випадками проникнення в їхнє житло невідомих, підозрюваних у зв’язках із російськими спецслужбами.

Як зазначає "Голос Америки", Atlantic Council заявив, що Гербст, який обіймав посаду посла США в Україні й Узбекистані у 2000-тисячних, захворів у квітні 2021 року і відчув симптоми, "які могли свідчити про отруєння, включаючи підвищені рівні токсинів у його крові".

Заява підтверджує повідомлення, оприлюднене виданням "Агентство", яке спираючись на джерела повідомило, що Гербст, директор фонду "Вільна Росія" Наталія Арно, а також неназвана російська журналістка, яка вже виїхала з РФ, страждали від подібних симптомів.

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Також "Агентство" повідомляло, що у 2022 році невідомі відкрили готельний номер журналіста-розслідувача групи Bellingcat Христо Грозєва в Чорногорії та вкрали звідти його телефон.

Усіх цих людей об'єднує те, що вони виступали проти президента Росії Володимира Путіна, а потім проти повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

В Atlantic Council заявили, що медичні працівники допомогли Гербсту в той час, "але не змогли остаточно зробити висновок про отруєння".

Федеральні правоохоронні органи також були залучені до справи і у Гербста взяли зразок крові, але лабораторне дослідження не виявило токсичних сполук, йдеться в повідомленні.

"Через результати тесту ми вирішили не оприлюднювати інцидент", – пояснив Фредерік Кемпе, президент Atlantic Council.

Гучні отруєння противників Кремля

У 2020 році опозиціонер Олексій Навальний тяжко захворів у літаку в Сибіру, а потім був перевезений до Німеччини на лікування. Європейські лабораторії визначили, що він був отруєний нервово-паралітичною речовиною "Новічок".

Російський публіцист і журналіст Володимир Кара-Мурза двічі тяжко хворів у Москві – один раз у 2015 році та другий раз у 2017 році – із симптомами отруєння.

У 2018 році в Солсбері у Великобританії "Новічком" були отруєні колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його дочка. Напад, як заявили слідчі, здійснили співробітники російської військової розвідки.

Кремль відкидає будь-які зв’язки з цими підозрілими отруєннями критиків Путіна.

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