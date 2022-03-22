Примітно, що суддю, яка винесла вирок Навальному, нещодавно підвищили.

Лефортовський суд на виїзному засіданні у Володимирській області засудив російського опозиційного політика Олексія Навального до 9 років колонії суворого режиму і штрафу в розмірі 1,2 млн рублів.

Суд визнав опозиційного політика винним в особливо великому шахрайстві і в неповазі до суду, передає Бі-бі-сі.

"Навальний вчинив шахрайство, тобто розкрадання чужого майна шляхом обману", - сказала суддя Маргарита Котова.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня держобвинувачення просило для Навального 13 років колонії суворого режиму та стягнення з політика 1,2 млн руб штрафу.

Зазначається, що за кілька днів до оголошення вироку Навальному на порталі правової інформації був опублікований указ президента Росії Володимира Путіна про підвищення судді Марини Котової - її переводять з Лефортовського районного суду в Московський міський суд.

Суд проти Навального

Процес по двох нових кримінальних справах проти Навального - про шахрайство і неповагу до суду - почався у Володимирській області 15 лютого. Засідання (їх було більше десяти) проходили в колонії №2 в місті Покрові, куди політика відправили в лютому 2021 року, замінивши йому умовний термін на реальний у "справі Ів Роше".

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