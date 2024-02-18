Президент США наголосив на необхідності для Конгресу терміново ухвалити законопроект про додаткове фінансування, де йдеться і про кошти для України.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відреагував на виведення українських військ із Авдіївки Донецької області. Він вважає, що таке рішення довелося ухвалювати, зокрема, і через американських законодавців, які досі не схвалили надання Україні екстреної допомоги.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Білого дому. Зазначається, що 17 лютого Байден зателефонував президенту Зеленському, щоб наголосити на зобов’язаннях Сполучених Штатів продовжувати підтримувати Україну. Розмова відбулася напередодні другої річниці російського вторгнення.

"Сьогодні вранці (17 лютого – ред.) українські військові були змушені вийти з Авдіївки після того, як українські солдати були вимушені нормувати боєприпаси через скорочення запасів внаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних успіхів Росії за кілька місяців. Президент Байден наголосив на необхідності для Конгресу терміново ухвалити законопроект про додаткове фінансування національної безпеки для поповнення запасів українських сил", – йдеться у заяві.

Відео дня

Виведення військ з Авдіївки

Останніми тижнями ситуація в Авдіївці Донецької області суттєво загострилася. Росіяни кинули туди значні ресурси, співвідношення військ становило 1:7, а часом і більше. Кілька днів тому туди передислокували бійців 3-ї окремої штурмової бригади.

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський завив, українських військових виводять із Авдіївки. Він наголосив, що за час оборонної операції було завдано чималих втрат ворожій армії.

Президент Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що Україна поверне Авдіївку: "Ми хочемо зберегти життя наших хлопців. Я радий, що таке правильне виважене рішення є у військового командування. (...) Ми все повернемо. Ми нічого цим убивцям не віддамо, я в цьому впевнений".

Вас також можуть зацікавити новини: