На Мюнхенській конференції з питань безпеки президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом.
Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі. Як зазначив Зеленський, під час розмови із американським колегою обговорювали поточну ситуацію на полі бою.
"Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США. Підтримка України – це підтримка демократії та свободи. Ми повинні разом захистити ці цінності. Домовилися підтримувати контакт у звʼязку з наближенням 2-х роковин початку повномасштабного вторгнення", – додав президент.
Україна і США: важливі новини
17 лютого віце-президентка Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс на спільній прес-конференції із Володимиром Зеленським запевнила, що США продовжуватимуть підтримувати Україну. Вона наголосила, що у своїй боротьбі Україна досягнула надзвичайних результатів та надзвичайного успіху.
Водночас президент Зеленський розповів, коли буде підписано безпекову угоду між Україною та Сполученими Штатами Америки. За його словами, наразі весь фокус – на роботі з американським Конгресом, після чого будуть займатися питанням безпекових гарантій.