Лайнер зможе доставити пасажирів з Пекіна до Нью-Йорка лише за 2 години.

Китайська компанія Space Transportation здійснила успішний випробувальний політ прототипу надзвукового пасажирського літака Yunxing. Про це повідомляє South China Morning Post.

Зазначається, що успішні випробування відкривають дорогу до першого польоту повнорозмірного літака, який запланований на 2027 рік.

За даними китайської компанії, літак зможе розвивати крейсерську швидкість до 4900 км/год – це приблизно вдвічі швидше, ніж літав легендарний "Конкорд", розроблений у Європі. Таким чином Yunxing зможе доставити пасажирів з Пекіна до Нью-Йорка лише за 2 години.

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Жодних деталей щодо перспективної розробки, нажаль, представлено не було. Аналіз зображень дозволяє припустити, що Yunxing отримає два двигуна невідомого типу. Втім, до першого польоту "‎повноцінного"‎ літака конструкцію можуть ще кілька разів змінити.

Надзвукові пасажирські літаки – довідка

Американська United Airlines, що входить в ТОП-3 авіакомпаній світу, хоче відродити надзвукові пасажирські перевезення. До цього єдиними надзвуковими авіалайнерами, які регулярно перевозили пасажирів, були вищезгаданий "Конкорд" та радянський Ту-144. Обидві машини давно вивели з експлуатації через їхні критичні недоліки - зокрема, надмірну генерацію шуму та високі затрати на експлуатацію.

Втім, зараз на Заході активно розробляють нові надзвукові пасажирські літаки, які вже не будуть мати таких недоліків. Більше того, раніше авіакомпанія United Airlines навіть замовила 15 перспективних надзвукових літаків Overture.

Нагадаємо, в цьому році розробник літака – американська компанія Boom Technology – повідомила, що побудувала завод, який буде виготовляти Overture.

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