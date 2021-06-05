Авіакомпанія United Airlines замовила 15 надзвукових "повністю екологічних" літаків Overture.

Американська United Airlines, що входить в ТОП-3 авіакомпаній світу, замовила 15 надзвукових літаків Overture для організації пасажирських перевезень.

Про це повідомляє Avianews.

Співпрацювати вона буде з компанією Boom Supersonic із Денвера: авіакомпанія хоче отримати на виході безпечне, зручне в обслуговуванні та екологічне повітряне судно.

Перший зразок хочуть зібрати в 2025 році, а тестові польоти розпочнуться через рік – в 2026 році. Возити пасажирів Overture, за планами, почне до 2029 року.

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Характеристики літака Overture

Планується, що швидкість авіалайнера становитиме 1800 км/год - це вдвічі швидше сучасних реактивних літаків.

Overture має стати першим великим комерційним літаком, який матиме нульовий вплив на навколишнє середовище з моменту створення за рахунок використання спеціального екологічного пального.

We're the first U.S. airline to sign an agreement for @boomaero's ‘Overture’ airliners which are expected to be net-zero carbon and connect 500+ cities in nearly half the time. Taking off in 2029: https://t.co/aTeMBwXa10#BoomSupersonicpic.twitter.com/GOeag9c1HF — United Airlines (@united) June 3, 2021

Якщо характеристики підтвердяться, авіаперевізник може замовити ще додатково 35 авіалайнерів.

United Airlines вже назвала потенційні маршрути літака Overture: він може з'єднати Нью-Йорк і Лондон за 3,5 години, Нью-Йорк і Франкфурт за 4 години, Сан-Франциско і Токіо за 6 годин. Час в дорозі завдяки швидкості скоротиться вдвічі.

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Автор: Олег Давигора