'Переплутали літак з дроном': розвідка США назвала причину катастрофи в Актау, - Sky News

Американська розвідка вважає, що РФ прийняла літак за безпілотник через його нерегулярний маршрут і висоту польоту.

Російські системи протиповітряної оборони могли помилково збити літак авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії" через неправильну ідентифікацію цілі, пише Sky News з посилання на джерелами серед американських військових.

Двоє неназваних американських чиновників повідомили з посиланням на дані рохвідки, що Росія, можливо, прийняла літак за безпілотник через його нерегулярний маршрут і висоту польоту.

Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки США, зазначив:

Відео дня

"Ми бачили деякі перші ознаки, які, безумовно, вказують на можливість того, що цей літак був збитий російськими системами ППО".

Він утримався від надання деталей, посилаючись на те, що розслідування триває.

Подробиці катастрофи

Літак прямував із Баку до Грозного на Різдво. Під час польоту він повернув у бік Казахстану та розбився за 3,2 км від Актау, намагаючись здійснити екстрену посадку після польоту над Каспійським морем. Унаслідок аварії загинуло 38 осіб, ще 29 отримали поранення.

В Азербайджані оголосили національний день жалоби. Міністр транспорту Азербайджану Рашад Набієв заявив, що попередні висновки експертів вказують на зовнішній вплив", зазначивши, що тип зброї буде визначено під час розслідування. Свідки катастрофи підтвердили, що чули гучні вибухи перед аварією.

Стюардеса Айдан Рагімлі описала, як після першого шуму автоматично спрацювали кисневі маски, а потім стався ще один удар. Її колега Зульфугар Асадов зазначив, що звук нагадував удар по корпусу літака, після якого він отримав серйозну травму:

"Рука була розірвана, наче хтось вдарив мене сокирою".

Ще одна пасажирка, Джерова Саліхат, повідомила: "Щось вибухнуло біля моєї ноги". А Вафа Шабанова згадала, що вибухів було два, а через півтори години літак впав.

Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати подію, заявивши:

"Повітряний інцидент розслідується, і ми не вважаємо, що маємо право давати якісь оцінки, поки не будуть зроблені висновки".

Катастрофа сталася на тлі активізації атак українських безпілотників, що, ймовірно, підвищило напруженість у регіоні. Якщо буде доведено, що літак збили російські системи ППО, це стане другим випадком, коли РФ збила цивільний літак під час війни проти України.

Авіакатастрофа в Актау - до чого тут російська ППО

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня у Казахстані здійснив аварійну посадку азербайджанський пасажирський літак, який летів до міста Грозний. Повітряне судно зазнало значних пошкоджень та загорілося, вижити вдалося 29 людям.

В Росії повідомили, що проводять розслідування, однак експерти сходяться на думці, що літак з людьми потрапив під вогонь російської протиповітряної оборони.

Попереднє розслідування Azerbaijan Airlines виявило, що повітряне судно розбилося через "фізичне та технічне зовнішнє втручання".

Вас також можуть зацікавити новини: