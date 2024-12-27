До кінця розслідування Азербайджан припиняє авіасполучення з низкою російських міст.

Азербайджанський пасажирський літак Embraer 190, що виконував рейс Баку-Грозний, розбився через "фізичне та технічне зовнішнє втручання". Про це повідомляє компанія-власник літака Azerbaijan Airlines із посиланням на попередні дані розслідування.

У компанії заявили, що з 28 грудня призупинено польоти з Баку до восьми аеропортів Росії, переважно на Північному Кавказі, але не тільки. Зокрема азербайджанські літаки припинять польоти до аеропортів міст Мінеральні Води, Сочі, Волгоград, Уфа, Самара, Саратов, Нижній Новгород, Владикавказ.

"Це рішення, прийняте відповідно до рішення Державної служби цивільної авіації Азербайджану, ґрунтується на попередніх результатах розслідування катастрофи літака Embraer 190, що виконував рейс J2-8243 Азербайджанських авіаліній Баку-Грозний, через фізичне та технічне зовнішнє втручання, а також враховує потенційні ризики для безпеки польотів", – йдеться у заяві авіакомпанії.

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Зазначається, що призупинення польотів стосується усіх азербайджанських авіакомпаній і триватиме до завершення остаточного розслідування. Раніше Азербайджан вже призупинив польоти з Баку до Грозного і Махачкали.

Російські ЗМІ із посиланням на туристичних операторів повідомляють, що польоти до Грозного і Мінеральних вод також призупинила дубайська авіакомпанія Flydubai.

Катастрофа літака в Актау: останні новини

Як писав УНІАН, російські авіаційні чиновники стверджують, що рішення летіти через море в Казахстан на підбитому літаку ухвалили самі пілоти. За словами росіян, пілотам пропонували й інші варіанти.

Також ми розповідали, що Азербайджан, хоч і не звинувачує росіян у навмисному знищенні літака, все ж таки чекає від росіян визнання власної провини у трагедії.

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